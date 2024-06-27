Ünlü oteldeki 'tecavüz' olayı kamerada! Gerçek çok başka çıktı

27 Haziran 2024 11:01 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 11:28

Beşiktaş Etiler'deki ünlü bir otelde yaşanan olayda, 27 yaşındaki Muhammet Emin K., kuzeni olan iş adamı Yücel İ. ve kız arkadaşlarıyla bir otele eğlenmeye gitti. Yücel İ.'nin güzellik merkezi sahibi eski sevgilisi Hande Hazal S. sosyal medyada yapılan paylaşımları görünce yanlarına gelmek istedi.

ODAYA ÇIKIP UYUŞTURUCU ALDILAR

Yücel İ. ilk başta bu telifi reddetti ancak kadının ısrarları üzerine kabul etmek zorunda kaldı. Bunun üzerine Yücel İ., kız arkadaşlarıyla eğlendiği için kuzeni Muhammet Emin K.'ya, kadını lobide karşılayıp vakit geçirmesini söyledi. Yaklaşık 1 saat sonra otele gelen kadını karşılayan Muhammet Emin K., birlikte asansöre binerek çıktıkları barda eğlendikten yaklaşık 2 saat sonra odaya geçti. Çift ardından içeride alkol ve uyuşturucu almaya başladı. Yaklaşık 5 saat sonra kendinden geçen kadın, epilepsi nöbeti nedeniyle baygınlık geçirdi.





EPİLEPSİ KRİZİ GEÇİRDİ, DİLİ BOĞAZINA KAÇTI

Panik yapan Muhammet Emin K. kadının dilini, boğazına kaçmasın diye onun ağzına elini sokup çıkarttı. Resepsiyonu da arayan K., kız arkadaşının baygınlık geçirdiğini ve sağlık ekiplerine ihbarda bulunmalarını söyledi. Bir süre sonra kapıya gelen sağlık ekipleri, otel görevlilerinin de yardımıyla odanın kapısını açarak içeriye girdi. Kadına ilk müdahaleyi odada yapan sağlık ekipleri, onu tekerlekli sandalye yardımıyla ambulansa götürüp hastaneye kaldırdı. Genç kadının durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kendine gelen Hande Hazal S., savcılığa giderek darp ve tecavüz iddiasıyla Muhammet Emin K.'dan şikayetçi oldu.

"ÖLMESİN DİYE YARDIM ETTİM"

Şikayeti üzerine harekete geçen Beşiktaş polisi, iddiaların odağında olan Muhammet Emin K.'yı gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan K., Hande Hazal S.'yi darp etmediğini, tecavüz etmeye kalkmadığını, kadının kıyafetlerini kendisinin çıkartıp bornoz giydiğini, birlikte alkol alıp uyuşturucu kullandıklarını ve tecavüze kalkışmadığını söylediği öğrenildi. K. ifadesinin devamında, alkol ve uyuşturucunun etkisiyle kadının epilepsi nöbeti geçirdiğini, kendinden geçince panik yaptığını, boğazına kaçmasın diye elini ağzına sokup dilini çıkarttığını ve resepsiyona haber verdiğini, kadının kendisine iftira attığını ve suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

KUZENİNİN ESKİ SEVGİLİSİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan polis, K.'nın kuzeni iş adamı Yücel İ.‘nin de ifadesine başvurdu. Yücel İ. ifadesinde, Hande Hazal S.'nin eski sevgilisi olduğunu, olay gecesi kendisinin otelde olduğunu öğrenince gelmek istediğini ve kendisinin reddettiğini, ancak kadının ısrar etmesi üzerine gelmesini kabul ettiğini, kuzeni Muhammet Emin K.'ya ise kadını karşılaşıp birlikte vakit geçirmelerini söylediğini ifade ettiğini belirtti.

KIYAFETLERİYLE GİRDİ BORNOZLA ÇIKARTILDI

İfadeler sonrası olayla çalışma yapan Beşiktaş polisi, otelin kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmada, saat 03.00 sıralarında Hande Hazal S. ile Muhammet Emin K.'nın buluşup asansöre bindiklerini, saat 05.00 sıralarında ise otel odasına girdiklerini, saat 10.00 sıralarında sağlık ekipleri ve otel görevlilerinin geldiğini, otel odasına kıyafetleriyle giren kadının sağlık ekipleri tarafından götürülürken üstünde bornoz olduğunu tespit etti.





İFADE SONRASI SERBEST BIRAKILDI

Emniyette işlemleri tamamlanan Muhammet Emin K., “cinsel taciz”, “kasten yaralama” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan K., adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.