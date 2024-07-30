Ünlü oyuncu Ümit Acar'ın Kuşadası’ndaki domuz paylaşımı gündem oldu!

30 Temmuz 2024 23:51 - Güncelleme : 30 Temmuz 2024 23:56

Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ismi Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan Ümit Acar, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yürüyüş yaptığı sırada karşılaştığı domuz sürüsünü sosyal medya hesabından paylaştı.

“ZARARSIZLAR”

Kurtlar Vadisi dizisinde Ersoy Ulubey karakteriyle tanınan ünlü oyuncu Ümit Acar, sosyal medya hesabından paylaştığı video ile dikkat çekti. Acar, Kuşadası'nda yürüyüşe çıktığı sırada çektiği videoda, "Gördüğünüz gibi domuzlar istila etmişler Kuşadası'nı. Herhalde aç kalmışlar hayvanlar, sanıyorum yiyecek bulmak için geldiler. Şayet yolunuz Kuşadası'na düşerse bu görüntülerle karşılaşabilirsiniz. Sakın endişe etmeyin, herhangi bir şey yapmıyorlar, zararsızlar" diye konuştu.

Acar'ın bu paylaşımı sosyal medyada ilgi görürken, birçok yorum aldı.