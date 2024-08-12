Ünlü rapçi Gazapizm'in düğündeki ciddiyeti gündem oldu! Kendisini paylaşan sayfaya verdiği cevap herkesi güldürdü

12 Ağustos 2024 10:51 - Güncelleme : 12 Ağustos 2024 11:36

"Unutulacak Dünler" ve "Heyecanı Yok" gibi şarkılarıyla tanınan ünlü rapçi Gazapizm, sosyal medyada gündem oldu. Ünü rapçi, gittiği bir düğünde tek başına otururken kameralara yansıdı.

Herkesin eğlendiği düğünde ciddi tavırlarıyla dikkat çeken Gazapizm'in o anları kendisinin meşhur şarkısında yer alan 'kurumuş boğazım' sözüyle paylaşıldı.

VERDİĞİ CEVAP HERKESİ GÜLDÜRDÜ

Videonun sosyal medyada gündem olduğunu gören ünlü rapçi "Bir Düğünde Böyle Görüntülendi!" paylaşımına "Sayga antilobu muyum olum ben?" cevabını verdi. Ünlü rapçinin cevabı sosyal medyada gündem oldu.