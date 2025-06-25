Ünlü spiker Sabri Ugan vefat etti iddiası! Ertem Şener'den açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü açıklayan deneyimli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Spiker Ertem Şener, Ugan'ın vefat ettiği iddiasını yalanladı.

Bir dönem kardeş yayın organımız TGRT Haber'de de görev alan, ünlü spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak Ugan'ın meslektaşı Ertem Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.

ERTEM ŞENER VEFAT HABERİNİ YALANLADI

Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede bulunduğunu belirten Şener, "Sevgili Ersin Düzen kardeşim ile abimiz Sabri Ugan’ın yanında, hastanedeyiz. Kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

DORUK UGAN: "ÖLÜM HABERİ DOĞRU DEĞİL"

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."

'HAYATA SIKI SIKI TUTUNUYORUM' DEMİŞTİ

62 yaşındaki Ugan, geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

BU SABAH ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ugan beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde entübe edilmişti. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ugan mesajında ayrıca, "Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" demişti.

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan 24 Mayıs 1963 Sakarya'da dünyaya geldi. Türkiye’nin tanınmış spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusu Ugan, 1991’de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaparken özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin beğenisini kazandı. Ugan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı biyografi kitabıyla da edebi alanda da eser verdi.