Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
29°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Suat Vilgen

Ünlü spiker Sabri Ugan vefat etti iddiası! Ertem Şener'den açıklama geldi

Geçtiğimiz hafta kanser tedavisi gördüğünü açıklayan deneyimli spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği iddia edildi. Spiker Ertem Şener, Ugan'ın vefat ettiği iddiasını yalanladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ünlü spiker Sabri Ugan vefat etti iddiası! Ertem Şener'den açıklama geldi
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.06.2025
saat ikonu 13:49
|
GÜNCELLEME:
25.06.2025
saat ikonu 16:17

Bir dönem kardeş yayın organımız TGRT Haber'de de görev alan, ünlü spor spikeri ve moderatör Sabri Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiği öne sürüldü. Ancak Ugan'ın meslektaşı Ertem Şener, sosyal medyadan yaptığı açıklamada iddiayı yalanladı.

ERTEM ŞENER VEFAT HABERİNİ YALANLADI

Ugan'ın tedavi gördüğü hastanede bulunduğunu belirten Şener, "Sevgili Ersin Düzen kardeşim ile abimiz Sabri Ugan’ın yanında, hastanedeyiz. Kendisinin yoğun bakımda tedavisi devam ediyor. Dualarınızı esirgemeyin" dedi.

DORUK UGAN: "ÖLÜM HABERİ DOĞRU DEĞİL"

Sabri Ugan'ın oğlu Doruk Ugan da babasının hayatını kaybettiğine dair çıkan iddiaları yalanladı.

Ugan'ın paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Babamın vefat ettiğine dair yapılan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu yapılan, hastanede bekleyen ailesine ve yoğun bakımda mücadele eden babama karşı ayıptır. Lütfen benim dışımda yapılan hiçbir açıklamaya itibar etmeyin. Saygılarımla."

Ünlü spiker Sabri Ugan vefat etti iddiası! Ertem Şener'den açıklama geldi

'HAYATA SIKI SIKI TUTUNUYORUM' DEMİŞTİ

62 yaşındaki Ugan, geçen hafta sosyal medya hesabından 3 aydır kanser tedavisi gördüğünü belirterek, "Moralim yüksek, hayata sıkı sıkı tutunuyorum" açıklamasını yapmıştı.

BU SABAH ENTÜBE EDİLMİŞTİ

Ugan beyin damarlarındaki tıkanıklık sebebiyle tedavi gördüğü hastanede bu sabah saatlerinde entübe edilmişti. Ugan'ın oğlu Doruk Ugan ise sosyal medya hesabından babasının sağlık durumuna ilişkin bir açıklama yaparak, "Babama anılarını yazan, onu sevdiğini söyleyen, geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ederim. Babam, sesinin hafızanızda yer etmiş olmasından, çocukluğunuzda ya da gençliğinizin bir yerinde size eşlik etmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyor" ifadelerini kullanmıştı.

Ugan mesajında ayrıca, "Geçtiğimiz günleri, ona gelen mesajları okuyarak geçirdim. Her birini gözleri dolarak, tebessümle dinledi. Şimdi arayıp hâlini soranlar için: Babamın mücadelesi yoğun bakımda devam ediyor. Dualarınızı eksik etmeyin. Sizi çok seviyor" demişti.

Ünlü spiker Sabri Ugan vefat etti iddiası! Ertem Şener'den açıklama geldi

SABRİ UGAN KİMDİR?

Sabri Ugan 24 Mayıs 1963 Sakarya'da dünyaya geldi. Türkiye’nin tanınmış spor spikeri, seslendirmen, yazar ve medya sunucusu Ugan, 1991’de spor müdürlüğü görevini üstlendi. Çeşitli platformlarda spikerlik ve sunuculuk yaparken özellikle Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig maçlarındaki anlatımıyla sporseverlerin beğenisini kazandı. Ugan "Arda Turan: Aslan Yürekli Kaptan" adlı biyografi kitabıyla da edebi alanda da eser verdi.

ETİKETLER
#ölüm
#kanser
#vefat
#hayat kaybı
#Sabri Ugan
#Sabri Uğan
#Spor Spikeri
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.