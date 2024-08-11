Ünlü spor mağazasında kamera skandalı! Güvenlik müdürü üzerini değiştiren kadınları dikizlemek için bakın ne yapmış

11 Ağustos 2024 10:03 - Güncelleme : 11 Ağustos 2024 10:41

İstanbul'da bir spor giyim mağazasında yaşanan olay pes dedirtti. Mağazada güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C’nin kadın personellerin üzerini değiştirdiği yerin güvenlik kamerası açısını değiştirdiği ortaya çıktı. Kadınlar üzerini değiştirirken kameraların kaydettiğini ve müdürün kendilerini dikizlediğini personel fark etti. Kıyafetlerini çıkardığı anda kameranın kendisini çektiğini fark eden kadın durumu arkadaşlarına da anlatınca müdürün 'dikizleme' oyunu ortaya deşifre oldu.

KADIN PERSONEL DURUMU FARK ETTİ

Sabah Gazetesi’nden Atakan Irmak’ın haberine göre, olay geçtiğimiz 26 Aralık ayında İstanbul Beyoğlu’nda bulunan giyim mağazasında meydana geldi. Mağazada güvenlik görevlisi olarak çalışan 23 yaşındaki Seda Y., iş yerinde yapılan tadilat nedeniyle kendilerine ayrılan bir bölüme üzerlerini değiştiriyordu.

GEÇMİŞ KAYITLARI İZLEYİNCE HER ŞEY ORTAYA ÇIKTI

Olayın yaşandığı gün işyerine gelen genç kadın işletmenin üst katına çıkarak üzerini değiştirmek istedi. Kıyafetlerini çıkardıktan sonra üniformasını giyen Seda Y., iş yerinde bulunan güvenlik kamerasının açısının değiştirilerek soyunduğu alanı izlendiğini gördü. Bu durumu diğer çalışma arkadaşlarıyla paylaşan genç kadın geçmişe yönelik kamera görüntülerini incelemeye başladı.

KADIN PERSONEL ŞOK YAŞADI

Seda Y., yaptığı incelemede üzerini değiştirdiği sırada kameranın kendisini kayda aldığını fark etti. Görüntüyü en başa aldığında ise kameranın açısını aynı işletmede güvenlik müdürü olarak çalışan Bahadır C., isimli şahısın değiştirdiğini ve bu durumun kamera tarafından kayıt altına alındığını fark etti. Yaşadığı şokun ardından genç kadın emniyete giderek kendisini dikizleyen müdür hakkında suç duyurusunda bulundu.

SOYUNMA ODASINDA KIYAFET DEĞİŞTİRİLDİĞİNİ BİLMİYORMUŞ

Gözaltına alınan Bahadır C., emniyette verdiği ifadesinde söz konusu kameranın açısının iş yerinde tadilat olması ve çalışma yapan mimarın özel eşyalarının kaybolmaması için açıyı değiştirdiğini o bölgede personelin kıyafetini değiştirdiğini bilmediğini söyledi.

Kimseyi dikizlemediğini söyleyen güvenlik müdürü üzerine atılı suçlamayı kabul etmedi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında söz konusu görüntüler incelenmesi için bilirkişiye verildi.

3 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Bilirkişi inceleme sonrasında söz konusu kayıtlarda Seda Y., isimli şahısın üzerini değiştirdiği sırada kayıt altına alındığını raporladı. Savcılık rapor sonrası Bahadır C., hakkında, ‘Özel Hayata İlişkin Görüntü ve Sesleri İfşa Etmek’ suçundan 3 yıla kadar hapis talebiyle iddianame düzenledi. Şüpheli ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.