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Ünlü Yunan Adaları'nda deprem korkusu! Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor, Türkiye’ye yöneldiler

Ege Denizi’nde yaşanan sismik hareketlilik Yunanistan’da turizmi vurdu. Santorini’de erken rezervasyon iptalleri yaşandı. Sektör temsilcileri, adaları tercih eden turistlerin Türkiye ve Mısır’a kaydığını bunun da erken rezervasyonlara yansıdığını söyledi.

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Ünlü Yunan Adaları'nda deprem korkusu! Rezervasyonlar bir bir iptal ediliyor, Türkiye’ye yöneldiler
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
15.03.2025
saat ikonu 15:58
|
GÜNCELLEME:
15.03.2025
saat ikonu 15:58

Santorini başta olmak üzere Ege Denizi’ndeki adaları etkileyen deprem fırtınası, tatil için bölgedeki ünlü Yunan adalarını düşünen turistlerin rotasını Türkiye’ye çevirdi.

Ege Denizi’nde meydana gelen sismik hareketlilik nedeniyle her yıl milyonlarca turisti ağırlayan Santorini ve Yamurgi gibi adalarda günlük yaşam olumsuz etkilendi.

ERKEN REZERVASYONLAR İPTAL

Ana geçim kaynağı turizm olan bu adalarda erken rezervasyon iptalleri, turizmde rotayı Türkiye’ye çevirdi.

Yunan hükümetinin turizm sektörünün bu süreçten en az zararla çıkması için yürüttüğü çalışmalar, Türkiye’nin bu yaz adalardaki turisti kendine çekeceği düşüncesini destekler nitelikte.

Adalarda tatil yapmayı düşünen turistler, son dönemdeki sarsıntılar nedeniyle rezervasyonlarını iptal ederek yakın noktalardan biri olan Türkiye’ye yöneliyor.

Bu talep Türkiye’nin tatil merkezlerindeki erken rezervasyona yansıdı.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı Mehmet İşler, bir süredir sismik hareketliliğin yaşandığı Ege Denizi’ndeki adaların önemli sayıda turist ağırladığını söyledi.

“BU BİR FIRSAT”

Türkiye’nin şu anda bir turizm fırsatı içerisinde olduğunun altını çizen İşler, “Elbette böyle afetlerin olmasını istemeyiz ama başta Santorini olmak üzere depremin yarattığı korku ve insanların bu sene rezervasyonlarını oraya yapmama veya iptal etme eğilimi devam ediyor. Aynı deniz ve güneşi kullandığımız iki ülke olarak rezervasyonların daha çok Bodrum ve Muğla bölgesine kaydığını görüyoruz.” dedi.

'İZMİR'İ EN İYİ ŞEKİLDE TANITACAĞIZ'

İşler, Çeşme’nin yeni destinasyon noktası olarak iyi göründüğünü ve fuarlarda İzmir’i en iyi şekilde tanıtarak daha fazla turisti çekilebileceğini dile getirdi.

Turizmciler olarak tanıtım çalışmalarına devam ettiklerini anlatan İşler, şöyle devam etti:

“Şu anda adalardan kaçanların Mısır’a ve yeni destinasyon noktası Antalya, Fethiye, Marmaris ile Bodrum’a kaydını görüyoruz. Daha önce Türkiye'ye gelmeyen bu yeni turist profilinin, hedef kitlemizde olması bizim için şans.

Bu şansı üstün hizmet kalitesi ve uygun fiyatla lehimize çevirebiliriz. Yeni bir pazar, yeni bir müşteri portföyü ile karşı karşıyayız.”

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