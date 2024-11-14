Urfalı Eroğlu ailesi hacze gelen ikinci avukatı da yaraladı! 

14 Kasım 2024 20:59 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 21:04

Urfa'nın Suruç ilçesinde 10 ay önce bir haciz işlemi sırasında kadın avukatı yaralayan Eroğlu Ailesi, yeni saldırıyla daha karıştı. Haciz işlemi için bölgeye gelen bir avukat, borçlu Ahmet Eroğlu'nun "vur" talimatını vermesi üzerine kardeşi Mustafa Eroğlu'nun bıçaklı saldırısına uğradı. Avukat Mehmet T., üç bıçak darbesi alarak sağ ayağından, karnından ve sağ kolundan yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi’nde gerçekleşen saldırı​ sonrası Avukat Mehmet T, hastanede tedavi altına alınırken saldırganlar polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SKANDAL TEK DEĞİL!

Daha önce Ocak ayında meydana gelen ilk olayda, Ahmet Eroğlu’na haciz işlemi için görevli olarak giden İstanbul Barosu avukatlarından Büşra T, haciz işlemini tamamladıktan sonra dönüş için bindiği minibüste saldırıya uğramıştı.

EN AZ 6 YIL YÜRÜYEMEYECEK

Aynı zamanda Avukat Mehmet T’nin de iş arkadaşı olan Büşra T’nin bindiği minübüs Balıklıgöl Devlet Hastanesi önünde durduruldu. Araçtan zorla indirilerek darp edilen Avukat Büşra T, yüzünden, kolundan ve ayağından yaralandı. Hastaneye kaldırılarak ameliyata alınan Avukat Büşra T’nin ayağındaki kırık nedeniyle 6 ay ile bir yıl arasında yürüyemeyeceği açıklandı.

Eroğlu Ailesi tarafından avukatlara yönelik olarak bir yıl içinde peşpeşe gerçekleşen bu iki saldırı, yaptırım ve cezaların yetersizliği nedeniyle şiddetin giderek arttığı ülkemizde, doktorlar gibi avukatların da görev yaparken hayati tehlikelerinin arttığını gözler önüne serdi.