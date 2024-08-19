Urla'da yangını başlatan mangal görüntülerine DMM'den açıklama geldi

19 Ağustos 2024 18:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:09

İzmir'de başlayan orman yangınının sebebine ait olduğu öne sürülen görüntülerin 2023 yılında kaydedildiği ortaya çıktı. DMM açıklamasında şunları belirtti:

"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerin, “Urla’daki yangının başlama anında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, 2023 yılının Eylül ayında İzmir/Urla'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Ağustos 2024 tarihinde Menderes ve Urla’da çıkan yangının elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."