Urla'da yangını başlatan mangal görüntülerine DMM'den açıklama geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 18:09 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 18:09
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Urla'daki orman yangını görüntüleriyle ilgili açıklama yaptı. Sosyal medyada yayılan görüntülerde mangalın alev alması sonucu durdurulamayan yangın görülüyordu.
İzmir'de başlayan orman yangınının sebebine ait olduğu öne sürülen görüntülerin 2023 yılında kaydedildiği ortaya çıktı. DMM açıklamasında şunları belirtti:
"Bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan görüntülerin, “Urla’daki yangının başlama anında kaydedildiği” yönündeki iddialar doğru değildir. Bahse konu görüntülerin, 2023 yılının Eylül ayında İzmir/Urla'da kaydedildiği tespit edilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, Ağustos 2024 tarihinde Menderes ve Urla’da çıkan yangının elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirlenmiştir. Asılsız iddialara itibar etmeyiniz."
Kaynak: tgrthaber.com