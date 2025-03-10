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 | Murat Makas

Uşak’ta 89 yaşındaki kişi dehşet saçtı! Av tüfeğiyle komşularını öldürdü: Kimse sebebini anlayamadı

Uşak'ın Banaz ilçesinde 89 yaşındaki kişi av tüfeğiyle komşularına saldırdı. Yaşlı kişi 2 komşusunu av tüfeğiyle öldürdü, birini de yaraladı.

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Uşak’ta 89 yaşındaki kişi dehşet saçtı! Av tüfeğiyle komşularını öldürdü: Kimse sebebini anlayamadı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.03.2025
saat ikonu 14:29
|
GÜNCELLEME:
10.03.2025
saat ikonu 14:29

Uşak'ın Banaz ilçesinde ilginç bir cinayet olayı yaşandı. 89 yaşındaki kişi av tüfeğiyle komşularına saldırdı. Yazıtepe köyünde yaşayan Mehmet I. evinin önündeki park halindeki otomobile eşya koyan komşuları Mustafa Y. (56) ve yanındaki Sait G'ye (71) av tüfeğiyle ateş etti.

YAŞLI ADAM DEHŞET SAÇTI

Mehmet I. daha sonra tüfek sesini duyup evden çıkan Mustafa Y'nin eşi Fatma Y'yi (61) silahla vurdu.

İhbar üzerine köye 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan Fatma Y. ve Sait G'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

HERHANGİ BİR HUSUMET YOK

Ambulansla Banaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mustafa Y, buradaki ilk müdahalenin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Mehmet I. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıkları, komşular arasında herhangi bir husumet ya da kavganın olmadığını, Mehmet I'nın neden silahla saldırdığına bir anlam veremediklerini ifade etti.

Öte yandan olay yerine gelen Banaz Kaymakamı Cuma Emeç, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Deniz Çezik'ten bilgi aldı.

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