Uşak'ta can pazarı! Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 5 yaralı

18 Kasım 2024 01:08 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 01:11

Uşak’ta hafif ticari araç ile bir otomobil çarpıştı. Korkunç kazada 1 kişi hayatını kaybederken 5 kişi ise yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Kastamonu'da feci kaza! Araç kağıt gibi ezildi: Ölü ve yaralılar var

Uşak-Ankara karayolu Çiftlik köyü kavşağında feci bir kaza​ meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, F.K. (57) idaresindeki hafif ticari araç ile D.Ö. (25) yönetimindeki otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle iki araç da savrulurken otomobil ise yol kenarında bulunan bir evin duvarına çarparak durabildi.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 sağlık, polis ve itfaiye sevk edildi. 112 sağlık ekiplerince sürücüler, hafif ticari araçta yolcu konumunda bulunan Bedia Bozoba (72), İ.K. (58), Z.K. (47) ve otomobilde yolcu konumunda bulunan Y.O. (46) çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Öte yandan Bedia Bozoba’nın hastaneye kaldırılırken yapılan tüm müdahalelere rağmen ambulansta hayatını kaybettiğini öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.