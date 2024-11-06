Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!
Uşak’ta bir araç şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaralı kişinin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.
Uşak’ın Eşme ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı.
ŞARAMPOLE DEVRİLDİ
Kaza, Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ayan (48) idaresindeki panelvan araç direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ş.A. (50) Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Uğur Ayan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Öte yandan, Ş.A.’nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.