Uşak’ta feci kaza: Ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

06 Kasım 2024 20:34 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 20:48

Uşak’ta bir araç şarampole devrildi. Feci kazada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı. Yaralı kişinin de hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Uşak’ın Eşme ilçesinde aracın şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. ŞARAMPOLE DEVRİLDİ Kaza, Eşme-Uşak karayolu Elvanlar Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Uğur Ayan (48) idaresindeki panelvan araç direksiyon hakimeyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. HAYATINI KAYBETTİ Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ekipleri sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince araç sürücüsü ve yolcu konumunda bulunan Ş.A. (50) Eşme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Araç sürücüsü Uğur Ayan burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Öte yandan, Ş.A.’nın ise hayati tehlikesi olduğu öğrenildi. İlgili Haberler Mardin'de katliam gibi kaza! Ölü ve yaralılar var Otoyolda trafiği durduran kaza! Ankara yönünde uzun araç kuyrukları oluştu