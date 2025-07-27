Uşak'ta heyelan faciası! 2 kişi hayatını kaybetti

Karaağaç Mahallesi'ndeki bir hazır beton şantiyesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle toprak kayması meydana geldi. Bu sırada 4 kişi toprak altında kaldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Toprak altından çıkarılan Kemal Ö'nün hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan Yaşar D, H.K. ve A.E. ambulanslarla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaşar D. buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında iş yeri sahiplerinin de aralarında bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.