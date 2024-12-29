Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı
Uşak'ta panelvan araç ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kurtuluş Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan kazada, panelvan araç ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yolcu konumunda bulunan H.Ç. (54) ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç. (26) ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.
HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR
Otomobildeki yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunurken, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, polis ekiplerince kazadan sonra olay yerinden kaçan panelvan araç sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.