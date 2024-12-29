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Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
29 Aralık 2024 08:29 - Güncelleme : 29 Aralık 2024 08:38
Uşak&#039;ta iki araç çarpıştı: 1&#039;i ağır 2 yaralı

Uşak'ta panelvan araç ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazada yaralanan 1'i ağır 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kurtuluş Mahallesi​ Barbaros Caddesi üzerinde yaşanan kazada, panelvan araç ile otomobilin çarpıştı. Korkunç kazayı gören vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yaralılara ilk müdahaleyi yaparken yolcu konumunda bulunan H.Ç. (54) ağır yaralı olarak Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç. (26) ise kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - 1. Resim

HAYATİ TEHLİKESİ BULUNUYOR 

Otomobildeki yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin hayati tehlikesi bulunurken, panelvan araçta yolcu konumunda bulunan H.Ç.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerince kazadan sonra olay yerinden kaçan panelvan araç sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlatıldığı öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.Uşak'ta iki araç çarpıştı: 1'i ağır 2 yaralı - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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