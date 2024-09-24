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Uşak'ta kafa kafaya facia! Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti 

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
24 Eylül 2024 18:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 18:55
Uşak&#039;ta kafa kafaya facia! Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti 

Uşakta iki kişinin hayatını kaybettiği kazada iki araç kafa kafaya girdi. Hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü ve annesi hayatını kaybetti. 

Uşak-Ulubey karayolunda meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Ulubey yönüne gitmekte olan Seyit Korkmaz (29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ç.K. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 64 EG 727 plakalı aracın sürücüsü ile birlikte, Seyit Korkmaz ve yanında bulunan annesi Fatma Korkmaz (59) ve babası T. Korkmaz’ı (62) çevredeki hastanelere kaldırdı.

Uşak'ta kafa kafaya facia! Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti  - 1. Resim

ŞOFÖR VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Seyit Korkmaz kaldırıldığı Uşak​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anne Fatma Korkmaz ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 

Uşak'ta kafa kafaya facia! Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti  - 2. Resim

Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, T. Korkmaz’ın durumun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi, diğer otomobil sürücüsünün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: tgrthaber.com
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