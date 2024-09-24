Uşak'ta kafa kafaya facia! Korkunç kazada 2 kişi hayatını kaybetti 

24 Eylül 2024 18:52 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 18:55

Uşakta iki kişinin hayatını kaybettiği kazada iki araç kafa kafaya girdi. Hurdaya dönen araçta otomobil sürücüsü ve annesi hayatını kaybetti.

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Freni boşalan tır, araçları adeta biçti: Çok sayıda yaralı var

Uşak-Ulubey karayolunda meydana gelen trafik kazasında, edinilen bilgilere göre, Uşak’tan Ulubey yönüne gitmekte olan Seyit Korkmaz (29) yönetimindeki otomobil, karşı yönden gelen E.Ç.K. idaresindeki araçla kafa kafaya çarpıştı.

Çevredeki vatandaşların durumu bildirmesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, 64 EG 727 plakalı aracın sürücüsü ile birlikte, Seyit Korkmaz ve yanında bulunan annesi Fatma Korkmaz (59) ve babası T. Korkmaz’ı (62) çevredeki hastanelere kaldırdı.

ŞOFÖR VE ANNESİ HAYATINI KAYBETTİ

Otomobil sürücüsü Seyit Korkmaz kaldırıldığı Uşak​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, anne Fatma Korkmaz ise kaldırıldığı özel bir hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Emniyet ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, T. Korkmaz’ın durumun hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi, diğer otomobil sürücüsünün ise sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.