Tgrt Haber
Haberler>Gündem>Uşak'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var!

Uşak'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var!

Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
26 Haziran 2024 01:36 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 01:43

Uşak’ta olay bir gece daha yaşandı. Husumetli ve silahlı olduğu öğrenilen kişiler birbirine tüfek ve tabancayla ateş açtı. Çıkan çatışmada 1 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Uşak'ta çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ise yaralandı. Olay, Uşak merkeze bağlı Elmalıdere Mahallesi Elmalı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.E. ve G.S. beyaz bir otomobille seyir halinde olduğu sırada Elmalı Sokak ve 1. Gül Sokak kesişiminde eskiden husumetli oldukları Emrah Bozbey, B.D. ve H.B ile karşılaştı. Karşılaşma sonucu, E.E. tüfekle Emrah Bozbey'e ateş ederken Bozbey ise tabancayla otomobile ateş ettiği sırada E.E.'yi yaraladı.

Uşak'ta silahlı çatışma: Ölü ve yaralı var! - 1. Resim

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. 112 Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Emrah Bozbey'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. E.E. ise yaralı olarak G.S. tarafından kendi imkanlarıyla Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi önüne bırakıldı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan incelemenin ardından Bozbey'in cenazesi Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

FİRAR EDEN KİŞİ ARANIYOR

Öte yandan olaya karışan B.D. ve H.B. gözaltına alınırken, hastaneden firar eden G.S. için de yakalama çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...