Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza: Yoğunluk yaşandı

04 Kasım 2024 09:26 - Güncelleme : 04 Kasım 2024 09:27

İstanbul'da Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda teknik bir arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle bazı istasyonlarda yoğunluk yaşandı.

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Haftanın ilk iş günü sabah saatlerinde Üsküdar-Samandıra Metro Hattı'nda arıza meydana geldi. Yaşanan arıza, yoğunluğa neden oldu. Vatandaşlar, metro araçlarının gecikmesine tepki gösterdi.

ARIZA NEDENİYLE YOĞUNLUK YAŞANDI

Metronun Altunizade istasyonunda, “Sayın yolcularımız, teknik bir arıza nedeniyle seferlerimiz gecikmeli olarak yapılmaktadır, anlayışınız için teşekkür ederiz." anonsu yapıldı.

İstasyondaki bilgilendirme ekranlarında da metroların geliş süresi 20 dakika olarak gösterildi.

Öte yandan, Altunizade'de metroya aktarma yapılan metrobüs durağında da yoğunluk dikkati çekti.