Üsküdar tünelde aşırı hız ölüm getirdi: Sürücü hayatını kaybetti

22 Eylül 2024 04:03 - Güncelleme : 22 Eylül 2024 04:06

Üsküdar'da motosikletin aşırı hız sonucu sürücünün kontrolünden çıkarak kaza yaptı. İki kişinin bulunduğu kazada sürücü yaşamını yitirdi. seyir halindeki motosikletin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de yaralandı.

Şile Yolu Vecdi Diker Tüneli Ümraniye​ istikametinde gece 02.00 sıralarında motosikletli bir kişi yanındaki yolcuyla beraber kaza yaptı. Sürücü Yaver Fatih Öztürk olay yerinde hayatını kaybetti, Funda Çırak Ö. ise yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Kazada yaralanan Funda Çırak Ö. hastaneye götürüldü.

Polis ekipleri kazanın meydana geldiği yerde güvenlik önlemi alarak trafik akışını kontrollü olarak sağlarken, tünelin içinde trafik sıkıştı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmaları sonrasında motosiklet sürücüsünün cansız bedeni morga kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.