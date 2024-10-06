Üsküdar'da istinat duvarı çöktü! Sokağa girişler kapatıldı

06 Ekim 2024 06:10 - Güncelleme : 06 Ekim 2024 06:30

Üsküdar'da bir sokaktaki inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olayda yaralanan olmazken çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı boşaltıldı.

İstanbul'un Üsküdar ilçesine bağlı Küçüksu Mahallesinde gece saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Tüylüoğlu sokakta bulunan bir inşaatın istinat duvarı yol ile birlikte çöktü. Olay sonucu ana su boru hattı patladı.

VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi. Su borusu hattının patlaması sonucu güvenlik tedbiri olarak sular kesilirken, çöken yolun başındaki bina tedbir amaçlı tahliye edildi.

Polis ve zabıta ekipleri sokağın iki tarafına bariyer koyarak sokağa girişleri kapattı. Olayda yaralanan olmadığı öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.