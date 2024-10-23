Üsküdar'da polise çekiç ve silahlı saldırı! Yaralılar var

23 Ekim 2024 12:20 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 12:30

Üsküdar'da polisin durdurduğu emekli subay, polislerle tartıştı. Emekli subay polise çekiçle saldırırken oğlu ise silahla ateş etti. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 3 kişi yaralandı.

Başka plakayla drift attı, hem parasından hem de ehliyetinden oldu

Başka plakayla drift attı, hem parasından hem de ehliyetinden oldu

İstanbul​'un Üsküdar​ ilçesinde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Emekli polis ve oğlu, polis ekiplerine çekiş ve silahla saldırdı.

Olay, Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay Y.T.O., denetim yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Çevirme nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.'yu arayarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı.

POLİSE ÇEKİŞ VE SİLAHLA SALDIRDILAR

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı.

1'İ POLİS 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.