Üsküdar'da polise çekiç ve silahlı saldırı! Yaralılar var
Üsküdar'da polisin durdurduğu emekli subay, polislerle tartıştı. Emekli subay polise çekiçle saldırırken oğlu ise silahla ateş etti. Polis ekiplerinin müdahale ettiği olayda 3 kişi yaralandı.
İstanbul'un Üsküdar ilçesinde sabah saatlerinde silah sesleri yükseldi. Emekli polis ve oğlu, polis ekiplerine çekiş ve silahla saldırdı.
Olay, Üsküdar Söğütlü Çayır Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, arabasıyla seyir halinde olan ve emekli subay Y.T.O., denetim yapan polis ekipleri tarafından durduruldu. Çevirme nedeniyle aralarında çıkan tartışma sonrasında emekli subay Y.T.O., avukat oğlu K.O.'yu arayarak olay yerine gelmesini istedi. Olay yerine gelen avukat, babasını durduran polisle tartışmaya başladı.
POLİSE ÇEKİŞ VE SİLAHLA SALDIRDILAR
Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle emekli subay Y.T.O, çekiçle polisin kafasına vurdu. Oğlu K.O. ise silahla ateş etti. Bunun üzerine görevli diğer polis memurunun da ateş açması sonucu Y.T.O. ve K.O. isimli şüpheli şahıslar yaralandı.
1'İ POLİS 3 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan 1'i polis 3 kişi hastaneye kaldırılırken, polis olaya ilişkin çalışma başlattı.
Bu ülkede artık her şey dozunda değil, böyle olaylar olunca üzücü gerçekten ne kadar uzardık ki