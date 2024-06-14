Üsküdar'da yıldırım düştü, bina alev alev yandı

14 Haziran 2024 21:50 - Güncelleme : 14 Haziran 2024 21:51

Üsküdar'da bir ahşap bina alev aldı. Sahilden görünen ahşap binanın yıldırım düşmesi sebebiyle yandığı olay şahitleri tarafından söylendi.



Yangın, Üsküdar ilçesi Salacak Mahallesi'nde saat 20.00 sıralarında yaşandı. Yangın binanın ahşap olması nedeniyle bir anda tüm binayı sardı. Çevredeki vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verildi.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor.

Yangının yıldırım düşmesi sonucu çıkmış olabileceği değerlendirilirken, incelemenin sürdüğü öğrenildi.