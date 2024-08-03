Üst geçite çıkan genç ürküttü: İntihar girişimini önlemek için 45 dakika dil döktüler
Burdur-Isparta karayolunda üst geçide çıkan bir genç ekipleri harekete geçirdi. İntihar girişiminde bulunan genç polis ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu ikna edildi. Ekipler intihar girişimini önlemek için 45 dakika dil döktü.
Burdur- Isparta karayolu Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde saat 01.00 sıralarında üst geçitte bir olay meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre üst geçidin korkuluklarında bir kişinin oturduğunu görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri Burdur'dan Isparta istikametine giden yolu trafiğe kapattı. İtfaiye ekipleri de üst geçidin altına hava yastığı açarak önlem aldı.
45 DAKİKA SÜRDÜ
Üst geçide çıkan polis ekiplerinin yaklaşık 45 dakika süren çabalarının sonunda ikna edilen M.A. aşağıya indirilerek ilk tedavisinin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın alkollü olduğu ve daha önce de aynı üst geçitte bir çok kez intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.