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 | Suat Vilgen

UTTS cihazı montajı için son gün! 140 bin TL cezası var

UTTS yani Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi 1 Temmuz'da devreye giriyor. Aracına bu cihazın montajını yaptırmayan sürücüler ilk akaryakıt dolumunda 140 bin TL''ye varan cezalara maruz kalabilir.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
29.06.2025
saat ikonu 08:15
|
GÜNCELLEME:
29.06.2025
saat ikonu 10:34

Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (UTTS) kapsamında ticari araçlara yapılması gereken montaj işlemleri için belirlenen süre dolmak üzere. Vergi mükelleflerine ait kiralanan ya da işletme bünyesindeki ticari araçların, 30 Haziran’a kadar Taşıt Tanıma Birimi (TTB) ile donatılması gerekiyor. Bu süre içinde montajını yaptırmayanlar için, 1 Temmuz itibarıyla ciddi yaptırımlar devreye girecek.

UTTS cihazı montajı için son gün! 140 bin TL cezası var

YAKIT DEPOSU GİRİŞİNE TAKILIYOR

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından devreye alınan sistem, akaryakıt alımlarında taşıtın plaka bilgisinin manuel değil, otomatik olarak ödeme cihazlarına iletilmesini sağlıyor. Böylece kayıt dışı işlemlerin önüne geçilmesi ve akaryakıt piyasasında eşit rekabet ortamının sağlanması hedefleniyor. Sistem dahilindeki taşıtların yakıt girişine TTB adı verilen bir ünite takılıyor.

UTTS cihazı montajı için son gün! 140 bin TL cezası var

ELLE VERİ GİRİŞİ DÖNEMİ BİTTİ

Yeni sistemle birlikte plaka bilgisi artık Ödeme Kaydedici Cihazlara otomatik olarak aktarılıyor. Bu sayede manuel giriş ihtiyacı ortadan kalkıyor. Akaryakıt alındığında kesilen fiş, UTTS kapsamına uygun olarak düzenlenmiş sayılıyor ve üzerinde sistem bilgisi yer alıyor.

KADEMELİ CEZA SİSTEMİ

UTTS’ye kayıt olmayan taşıtlara, 7 bin TL ile 28 bin TL arasında değişen özel para cezaları kesilebilecek. Ayrıca Vergi Usul Kanunu kapsamında, sistem dışında düzenlenen belgeler geçersiz sayılacak. Bu da araç sahiplerinin akaryakıt giderlerini beyan etme hakkını kaybetmesine yol açacak.

UTTS TAKTIRMAMANIN CEZASI NE KADAR?

UTTS Tebliği’ne aykırı hareket eden ya da belirlenen sürede yükümlülüklerini yerine getirmeyen mükellefler, 7 bin TL'den başlayıp 140 bin TL'ye kadar ulaşan Özel Usulsüzlük Cezaları ile karşı karşıya kalabilecek. Bu nedenle sistemle uyumlu çalışmak vergi mükellefleri açısından büyük önem taşıyor.

UTTS İÇİN BAŞVURU NASIL YAPILIR?

UTTS internet sitesi üzerinden yapılabilen başvuru işlemleri, montaj işlemiyle tamamlanmış sayılıyor. Montajın yapılmaması durumunda, hem ceza riski hem de mali kayıplar söz konusu. Son başvuru tarihi olan 30 Haziran'a kadar işlem yapılmaması halinde, sistem dışında kalan araçlar için yasal yaptırımlar 1 Temmuz itibarıyla geçerli olacak.

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ETİKETLER
#utts
#utts
#Ulusal Taşıt Tanıma Sistemi (utts)
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