Uyarılar peş peşe geldi: 2 ilde denize girmek yasaklandı

07 Temmuz 2024 12:01 - Güncelleme : 07 Temmuz 2024 12:03

Dün denize girişlerin yasaklandığı Sakarya'da bugün de aynı karar çıktı. 3 ilçede olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize giriş yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle kaymakamlıkların aldığı karar doğrultusunda denize girişler yasaklandı. Karasu Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabı üzerinden konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Olumsuz deniz durumu ölümlü boğulma olaylarına sebep olmaktadır. Ağır deniz şartları sebebiyle bugün saat 10.20 itibarıyla denize girişler yasaklanmıştır" ifadeleri kullanıldı.

BAYRAKLAR KIRMIZIYA DÖNDÜ

Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

'DALGA BOYU 2 METREYE ULAŞACAK'

Samsun Valiliği, dalga yüksekliğinin 2 metreyi bulacağının tahmin edilmesinden dolayı 'denize girilmemesi' gerektiğini duyurdu.

Dünden beri sağanak ve şiddetli rüzgarın görüldüğü Samsun'da bugün de rüzgarlı hava etkili oluyor. Samsun Valiliği, Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanlığından alınan verilere göre vatandaşları uyararak, 'denize girmeyin' çağrısında bulundu.

Valilikten yapılan uyarıda, "İlimizde Pazar günü rüzgarın 30 deniz mili hıza ve dalga yüksekliğinin 2 metreye ulaşacağı değerlendirildiğinden; muhtemel boğulma vakalarının önüne geçebilmek adına denize girilmemesi önemle duyurulur" denildi.