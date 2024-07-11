Uyurken evi alev topuna döndü! İmdadına komşuları yetişti
Editör: Merve Yaz / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
11 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:40
Kocaeli Kartepe'de korku dolu anlar yaşandı. Bir evde yangın çıktı ancak o sırada içeride uyuyan K.Ç'yi komşuları uyandırdı. Merdivenle balkondan indirilen şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ev küle döndü.
Kartepe ilçesi Atakent Mahallesi Teleferik Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin 3. katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
O sırada evde uyuyan K.Ç'yi uyandıran komşuları, merdivenle şahsı balkondan indirdi.
Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sardı. Mahalleli sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.
Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.
Dumandan etkilenen K.Ç. ise ambulansa alınarak oksijen verildi. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı