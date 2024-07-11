Uyurken evi alev topuna döndü! İmdadına komşuları yetişti

11 Temmuz 2024 09:36 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 09:40

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

Üsküdar'da bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nin çatısında çıkan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

Son dakika | Üsküdar'da Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde yangın: Kubbesi yerle bir oldu

Kartepe ilçesi Atakent Mahallesi Teleferik Caddesi'nde bulunan 3 katlı evin 3. katında bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

O sırada evde uyuyan K.Ç'yi uyandıran komşuları, merdivenle şahsı balkondan indirdi.

Kısa sürede büyüyen yangın evin her tarafına sardı. Mahalleli sokağa dökülürken ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çalışması neticesinde yangın söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi.

Dumandan etkilenen K.Ç. ise ambulansa alınarak oksijen verildi. Şahsın durumun iyi olduğu öğrenilirken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.