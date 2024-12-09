Uyuşturucu ağlarına büyük darbe! 20 ilde eş zamanlı operasyon
Türkiye'nin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadelesi sürüyor. 20 ilde yapılan baskınlarda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon detaylarını paylaştı....
Jandarma Genel Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 20 ilde gerçekleştirdiği "Narkokapan-1" operasyonunda uyuşturucu satıcılarına büyük darbe vurdu. Operasyonlarda toplam 1,5 tona yakın uyuşturucu madde emle geçirilirken, onlarca sokak zehir taciri de gözaltına alındı.
37 ŞÜPHELİ YAKALANDI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre baskınlarda;
- 640 kilogram uyuşturucu madde
- 225 bin kök kenevir ve kök skunk
- 21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
- Gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı.
- 3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
HEDEF ULAŞILAMAZ TÜRKİYE
Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı bildirimde, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, uyuşturucuyla mücadelede arz ve taleple etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Amaçlarının, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretine karşı "ulaşılamaz ve yasaklı bir kale" haline getirmek olduğunu belirten Yerlikaya il il operasyon bilgilerini paylaştı.
İl İl Operasyon Sonuçları
Antalya
37 kg skunk
9,5 kg metamfetamin
2 bin adet uyuşturucu hap
3,5 kg eroin
Bu operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Diyarbakır
386 kg esrar
170 bin kök skunk
55 bin kök kenevir
Bu operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.
Van
135 kg esrar
15 kg metamfetamin
Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Ağrı
16 kg metamfetamin
Bu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.
Iğdır
1.102 adet uyuşturucu hap
Bu operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Sivas
10 kg skunk
Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Aksaray
1 kg bonzai
1.058 adet uyuşturucu hap
Bu operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Muş
1 kg bonzai
Bu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
Manisa
3 bin 692 adet uyuşturucu hap
Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.
İzmir
4 bin 492 adet uyuşturucu hap
Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.