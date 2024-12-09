Uyuşturucu ağlarına büyük darbe! 20 ilde eş zamanlı operasyon

09 Aralık 2024 08:36 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 08:44

Türkiye'nin uyuşturucu madde ticareti ve kullanımıyla mücadelesi sürüyor. 20 ilde yapılan baskınlarda 1,5 ton uyuşturucu ele geçirildi. İçişleri Bakanı Yerlikaya operasyon detaylarını paylaştı....

Jandarma​ Genel Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinesinde 20 ilde gerçekleştirdiği "Narkokapan-1" operasyonunda uyuşturucu​ satıcılarına büyük darbe vurdu. Operasyonlarda toplam 1,5 tona yakın uyuşturucu madde emle geçirilirken, onlarca sokak zehir taciri de gözaltına alındı.

37 ŞÜPHELİ YAKALANDI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın aktardığına göre baskınlarda;

640 kilogram uyuşturucu madde

225 bin kök kenevir ve kök skunk

21 bin 768 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan 37 şüpheliden 34'ü tutuklandı.

3 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

HEDEF ULAŞILAMAZ TÜRKİYE

Yerlikaya sosyal medyadan paylaştığı bildirimde, "Türkiye Yüzyılı" hedefleri doğrultusunda, uyuşturucuyla mücadelede arz ve taleple etkin bir şekilde mücadele edildiğini vurguladı. Amaçlarının, Türkiye’yi uyuşturucu ticaretine karşı "ulaşılamaz ve yasaklı bir kale" haline getirmek olduğunu belirten Yerlikaya il il operasyon bilgilerini paylaştı.

İl İl Operasyon Sonuçları

Antalya

37 kg skunk

9,5 kg metamfetamin

2 bin adet uyuşturucu hap

3,5 kg eroin

Bu operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Diyarbakır

386 kg esrar

170 bin kök skunk

55 bin kök kenevir

Bu operasyonda, 3 şüpheli gözaltına alındı. 2'si tutuklanırken, 1 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi.

Van

135 kg esrar

15 kg metamfetamin

Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Ağrı

16 kg metamfetamin

Bu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve haklarında adli kontrol kararı verildi.

Iğdır

1.102 adet uyuşturucu hap

Bu operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Sivas

10 kg skunk

Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Aksaray

1 kg bonzai

1.058 adet uyuşturucu hap

Bu operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Muş

1 kg bonzai

Bu operasyonda, 2 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

Manisa

3 bin 692 adet uyuşturucu hap

Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.

İzmir

4 bin 492 adet uyuşturucu hap

Bu operasyonda, 1 şüpheli gözaltına alındı ve tutuklandı.