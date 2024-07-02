Uyuşturucu madde alan gencin hali yürek acıttı
Antalya'da bir uyuşturucu madde alan gencin hali kameralara yansıdı. Ayakta durmakta zorlanan genç uyuşturucuya arkadaşları yüzünden başladığını söyledi.
Binlerce genç çeşitli uyuşturucu maddelerinin ülkeye girmesiyle bağımlı hale geliyor. Son yıllarda emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlarda öne çıkan uyuşturucu çeşitlerinin bazı illerde üretimi de yapılıyor. Polis ekipleri düzenli takibini sürdürürken piyasa değeri 2 milyon TL’yi bulan uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.
HALİ YÜREK SIZLATTI
Bir ilimizde uyuşturucu kullanan gencin hali yürek acıttı. Antalya’da madde bağımlılarının en yoğun olduğu noktaların başında gelen Zeytinköy’de çekilen görüntülerde, sentetik kannabinoid maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu halini kullanan bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen gencin durumu uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir süre kaldırım kenarında oturan genç, bir süre sonra kendinden geçti.
ARKADAŞLARI BAŞLATMIŞ
Uzun süre kaldırım üzerinde hareketsiz ve kendinden geçmiş vaziyette yatan genç, bir süre sonra kendisine gelerek çevredekilerden sigara istedi. Uyuşturucuya nasıl başladığı sorulan genç "Arkadaşlarım" şeklinde cevap verdi. Aldığı sigaranın içerisine A4 maddesini koyan genç, sigaranın etkisiyle tekrar kendinden geçti.