Uyuşturucu madde alan gencin hali yürek acıttı

02 Temmuz 2024 12:04 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 12:30

Bağ evine kenevir ekti, hakim bile ifadesini ağzı açık dinledi! 'Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik'

Bağ evine kenevir ekti, hakim bile ifadesini ağzı açık dinledi! 'Uyuşturucu satıcılarıyla muhatap olmamak için ektik'

Binlerce genç çeşitli uyuşturucu maddelerinin ülkeye girmesiyle bağımlı hale geliyor. Son yıllarda emniyetin gerçekleştirdiği operasyonlarda öne çıkan uyuşturucu çeşitlerinin bazı illerde üretimi de yapılıyor. Polis ekipleri düzenli takibini sürdürürken piyasa değeri 2 milyon TL’yi bulan uyuşturucu üretiminde kullanılan kimyasal maddeler ele geçirildi.

HALİ YÜREK SIZLATTI

Bir ilimizde uyuşturucu kullanan gencin hali yürek acıttı. Antalya’da madde bağımlılarının en yoğun olduğu noktaların başında gelen Zeytinköy’de çekilen görüntülerde, sentetik kannabinoid maddesinin sıvı hale getirilerek A4 kâğıdına emdirilmiş uyuşturucu halini kullanan bir gencin içler acısı hali yürekleri sızlattı. Ayakta durmakta zorlandığı görülen gencin durumu uyuşturucunun verdiği zararı bir kez daha gözler önüne serdi. Bir süre kaldırım kenarında oturan genç, bir süre sonra kendinden geçti.

ARKADAŞLARI BAŞLATMIŞ

Uzun süre kaldırım üzerinde hareketsiz ve kendinden geçmiş vaziyette yatan genç, bir süre sonra kendisine gelerek çevredekilerden sigara istedi. Uyuşturucuya nasıl başladığı sorulan genç "Arkadaşlarım" şeklinde cevap verdi. Aldığı sigaranın içerisine A4 maddesini koyan genç, sigaranın etkisiyle tekrar kendinden geçti.