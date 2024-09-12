Uyuşturucu parasını alamadı, ablasının evini ateşe verdi

12 Eylül 2024 16:27 - Güncelleme : 12 Eylül 2024 16:27

Adana'da cezaevine girip denetimli serbestlik yasasından faydalanarak dışarı çıkan bir kişi, uyuşturucu parasını alamayınca ablasının evini yaktı. Yüreğir ilçesine bağlı ekipler söz konusu olaydan sonra şahsı yakalamak için harekete geçti.

Adana’da uyuşturucu bağımlısı olduğu söylenen ve kız kardeşini tabancayla vurduğu için cezaevine girip denetimli serbestlik yasasından faydalanarak dışarı çıkan bir kişi, tepki çeken olaya imza attı. Şahıs, Yüreğir ilçesine bağlı Başak Mahallesi’nde kardeşi Hülya Ç.'nin (30) oturduğu eve annesi Halime Ç.'nin (45) yanına gitti.

MADDİ HASAR OLUŞTU

İddialara göre Halil Ç., annesinden uyuşturucu parası istedi. Anne Halime Ç. parayı vermeyince Halil Ç. evi ateşe verip kaçtı. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Evde maddi hasar meydana geldi.

''GELDİĞİMDE EVİ YAKIYORDU''

Evin sahibi Hülya Ç. ''Eşim cezaevinde, bundan 4 gün önce ev sahibim beni evden attı. Bu eve taşınalı daha 3 gün oldu. Kardeşim biraz uzanacağım diyerek benden evin anahtarını istedi. Çocuklara okula götürmüştüm, geldiğimde evi yaktığını gördüm. Annemle kavga etmiş, eşiyle tartışmış, aynı zamanda kendisi de madde kullanıyor. Kavga da madde alabilmek için annemden para istemiş o da vermeyince kavga etmiş'' dedi.

Öte yandan, şüpheli Halil Ç.’nin Şubat ayında kız kardeşi Kübra Ç.’yi ayağından tabancayla vurduğu, denetimli serbestlik yasası çerçevesinde cezaevinden çıktığı öğrenildi.

Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler söz konusu şüpheliyi yakalama çalışması başlattı.