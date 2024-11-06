Uyuşturucu taciri Türk'e Yunanistan'da 9 kurşunla infaz! Arabasını park ederken vurdular

06 Kasım 2024 14:04 - Güncelleme : 06 Kasım 2024 14:05

Uyuşturucu kaçakçılığı suçundan kırmızı bültenle aranan Mehmet Nezir İşlek, Atina'da aracını park ederken 9 kurşunla infaz edildi. Olayda bir kişi de yaralandı.

Yunanistan'ın başkenti Atina, kanlı bir infaza adres oldu. Uyuşturucu kaçakçılığından daha önce bu ülkede hüküm giyen Mehmet Nezir İşlek isimli Türk vatandaşı, sokak ortasında aracında 9 kurşunla infaz edildi.

KIRMIZI BÜLTENLE ARANIYORDU

TheToc.gr'nin haberine göre 39 yaşındaki İşlek saat 20.00 sıralarında Kypseli semtinde sokakta aracını park etmeye çalışırken saldırıya uğradı. Olayın arkasında bir hesaplaşma olduğu ileri sürüldü. Mehmet Nezir İşlek'in uyuşturucu bulundurma ve tedarik davalarıyla dolu ağır bir geçmişi olduğu Türkiye'de de arandığı, İnterpol tarafından tutuklanması için hakkında kırmızı bülten dahi çıkarıldığı belirtildi. 2022 yılında Yunan makamları tarafından tutuklanarak Korydallos Cezaevi'ne gönderildiği ifade edilen İşlek'in bir süre önce serbest bırakıldığı bilgisine de haberde yer verildi.

PANİĞE KAPILAN KAMERUNLU DÜŞÜP YARALANDI

Öte yandan kanlı olayda, yoldan geçen Kamerun uyruklu bir kişinin de yaralandığı dile getirildi. Şahsın mermi isabeti almadığı ancak panikle koşarken düşerek başını vurduğu ifade edildi. Polis şu ana kadar saldırı mahallinde 9 boş kovan bulurken , faillerin belirlenip yakalanmasına yönelik soruşturma sürüyor.