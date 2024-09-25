Uyuşturucu yiyen güvercinin halini görenler şoke oldu!

25 Eylül 2024 15:35 - Güncelleme : 25 Eylül 2024 15:57

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler şaşkına çevirdi. Yol kenarında hareketsiz duran güvercini gören iki arkadaş, hayvanın yanına gidince şoke eden görüntüyle karşılaştı. Yere düşen uyuşturucu paketini açan güvercinin kendinden geçtiği görüntüler dikkat çekti.

Yurt dışından gelen görüntüler şoke etti. Yolda yürüyen iki arkadaş kaldırımın kenarında hareketsiz duran güvercini fark etti. Kanadına bir şey olduğunu düşündükleri güvercinin yanına giden ikili gördükleri manzara karşısında neye uğradıklarını şaşırdı.

UYUŞTURUCU​ PAKETİNİ AÇIP YEDİ

Güvercinin kaldırımda gördüğü uyuşturucu dolu küçük poşeti gagasıyla deldiği görüldü. Uyuşturucuyu yiyen güvercin​ kaldırımda hareketsiz şekilde bir noktaya odaklandı.

O ANLARI GÜLEREK KAYDETTİ

Hayvanın o görüntüleri sosyal medyada gündem oldu. Güvercinin kendinden geçtiği o anları gülerek kaydeden iki arkadaş ise tepki çekti.