Uyuşturucunun etkisiyle ayakta uyudu! Kendinden geçen genç böyle gasp edildi

17 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:03

Antalya'da uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kişi hırsızlığa uğradı. Uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen şahsın telefonu bir yankesici tarafından gasp edildi. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

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Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Uyuşturucu​ madde etkisinde olduğu iddia edilen kişi​, ayaktayken kendinden geçti. Kendinden geçmiş bir vaziyetteyken yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.

HIRSIZLIK ANINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ

Gencin kendinden geçtiğini fark eden şahıs, usulca arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise tesadüfen madde etkisindeki gencin videosunu çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.

Sosyal medyada yayılan görüntüler, en çok izlenenler arasına girdi.