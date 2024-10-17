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Uyuşturucunun etkisiyle ayakta uyudu! Kendinden geçen genç böyle gasp edildi

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Ekim 2024 15:36 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 17:03

Antalya'da uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kişi hırsızlığa uğradı. Uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen şahsın telefonu bir yankesici tarafından gasp edildi. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.

Antalya​'nın Muratpaşa​ ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Uyuşturucu​ madde etkisinde olduğu iddia edilen kişi​, ayaktayken kendinden geçti. Kendinden geçmiş bir vaziyetteyken yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.Uyuşturucunun etkisiyle ayakta uyudu! Kendinden geçen genci böyle gasp etti - 1. Resim

HIRSIZLIK ANINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ 

Gencin kendinden geçtiğini fark eden şahıs, usulca arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise tesadüfen madde etkisindeki gencin videosunu çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, en çok izlenenler arasına girdi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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