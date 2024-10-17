Uyuşturucunun etkisiyle ayakta uyudu! Kendinden geçen genç böyle gasp edildi
Antalya'da uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen kişi hırsızlığa uğradı. Uyuşturucunun etkisiyle kendinden geçen şahsın telefonu bir yankesici tarafından gasp edildi. O anlar cep telefonu ile saniye saniye kaydedildi.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu. Uyuşturucu madde etkisinde olduğu iddia edilen kişi, ayaktayken kendinden geçti. Kendinden geçmiş bir vaziyetteyken yanına kimliği belirsiz bir kişi yaklaştı.
HIRSIZLIK ANINI SANİYE SANİYE KAYDETTİ
Gencin kendinden geçtiğini fark eden şahıs, usulca arka cebinde bulunan cep telefonunu alarak uzaklaştı. O anlar ise tesadüfen madde etkisindeki gencin videosunu çeken bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi.
Sosyal medyada yayılan görüntüler, en çok izlenenler arasına girdi.