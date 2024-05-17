Uyuşturucuyu kuzeninin cebine attı: Yakınlarının tesellisi şoke etti! ‘Sen içiyorsun en azından kurtulursun’

17 May 2024 17:35 - Güncelleme : 17 May 2024 17:40

Karatay ilçesi Çelebi Mahallesi Aslanlı Kışla Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, mahallede devriye atan polis ekipleri plakasız motosiklete dur ihtarında bulundu. Uyarılara rağmen durmayan motosiklet sürücüsü, yanındaki yolcu ile birlikte Aslanlı Kışla Caddesinde motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştı. 2 kişi polis ekiplerince yakalandı. Şahsıların motosikleti bırakıp kaçma anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, cadde üzerinde kaçan motosiklet sürücüsünün motosikleti bırakarak kaçmaya çalıştığı ve polis ekiplerince yakalandığı görülüyor.

TESELLİSİ DİKKAT ÇEKTİ

Şahısların üst aramasında motosiklet sürücüsünün üzerinde uyuşturucu madde bulundu. Gözaltına alınan şahısların sürücü Y.S. (17) ile kuzeni M.S. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan M.S.'nin ‘Bana ne olacak şimdi’ sorusuna ise bir yakını ‘Bir şey olmayacak oğlum. Sen zaten içiyorsun, en azından bu maddeden kurtulursun’ diye cevap verdi.

'KORKUSUNDAN CEBİME KOYMUŞ UYUŞTURUCUYU'

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayarak kaçan, yakalanınca üzerinde uyuşturucu madde bulunan Y.S., “Bu uyuşturucu almış. Polisten kaçtığımız sırada da korkusundan cebime koymuş uyuşturucuyu. Ben de o sırada korktum. Cezaevinden yeni çıktım. Benim üzerime kalır diye korktum. Ben kullanmıyorum. Ben kaçtım, bu çocuk da inip kaçtı” dedi.

Gözaltına alınan kuzenler ifadeleri alınmak üzere emniyete götürülürken, şahısların polisten kaçtığı plakasız motosiklet emniyet otoparkına çekildi.