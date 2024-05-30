Uzaklaştırma kararı alan adam KADES sayesinde yakalandı! 

30 May 2024 23:01 - Güncelleme : 30 May 2024 23:09

İhlas Haber Ajansı'nda yer alan bilgiye göre, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürlüğü, KADES uygulaması üzerinden alınan ihbar üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

Polis ekipleri olay yerine vardıklarında, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 46 yaşındaki L.T.'nin, işe giden bir kadının yolunu kesip ona tüfek doğrulttuğu tespit etti.

OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI!

Ekipler tarafından yapılan çalışmalarda L.T. yakalanarak çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanırken, olay anı da çevrede bulunan bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı.