Uzaktan okuma geliyor! Elektrik sayacı değişimi ücreti ne kadar?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, sayaç değişimi sürecinde vatandaşlardan ücret alınmayacağını açıklarken, 2027 yılı sonuna kadar milyonlarca abonenin uzaktan okuma sistemine dahil edilmesi hedefleniyor.

ELEKTRİK SAYACI DEĞİŞİMİ ÜCRETİ NE KADAR?

Akıllı sayaç dönüşümünde abonelerin en çok merak ettiği konuların başında sayaç değişimi için ücret ödenip ödenmeyeceği geliyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz, 30 Nisan 2026'da yaptığı açıklamada akıllı sayaçların kurulumu için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmayacağını bildirdi.

Milli Akıllı Sayaç Sistemi kapsamında yürütülen çalışmalarla mevcut sayaçların kademeli olarak akıllı sayaçlarla değiştirilmesi planlanıyor. Açıklamaya göre dönüşüm sürecinde abonelerden sayaç kurulumu için ücret talep edilmeyecek.

AKILLI SAYAÇ DÖNÜŞÜMÜ NE ZAMAN TAMAMLANACAK?

EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz'ın 26 Ekim 2026'da yaptığı açıklamaya göre, 2027 yılı sonuna kadar yaklaşık 2,7 milyon Akıllı Sayaç PRO modelinin kurulması planlanıyor. Bu çalışmalarla iki yıllık süreçte yaklaşık 7 milyon abonenin sayacının uzaktan okuma kapsamına alınması hedefleniyor.

Dönüşüm, Türkiye genelindeki bütün sayaçların aynı anda değiştirilmesi anlamına gelmiyor. Çalışmalar kademeli şekilde yürütülürken, hangi adresteki sayacın ne zaman değiştirileceğine ilişkin ayrıntılı bir takvim açıklanmadı.

ŞU ANA KADAR KAÇ AKILLI SAYAÇ KURULDU?

Mustafa Yılmaz'ın verdiği bilgilere göre akıllı sayaç dönüşümü 1 Mart 2026 itibarıyla başladı. Eylül 2026'ya kadar 4 milyon Akıllı Sayaç EKO ile 70 bin Akıllı Sayaç PRO'nun kurulumu tamamlandı.

2027 sonuna kadar yapılması planlanan yeni kurulumlarla uzaktan okuma sisteminin kapsamının genişletilmesi amaçlanıyor. Ayrıca şebeke izleme çalışmaları kapsamında 15 milyon abonenin bağlantı noktasındaki kesinti ve teknik kalite verilerinin takip edilmesi hedefleniyor.

AKILLI SAYAÇ SİSTEMİ NASIL ÇALIŞACAK?

Milli Akıllı Sayaç Sistemi (MASS), elektrik sayaçlarının uzaktan haberleşmesini ve şebekeden veri alınmasını sağlayacak şekilde geliştirildi. Sistem sayesinde sayaç verilerinin uzaktan okunması, arızaların daha erken tespit edilmesi ve bakım çalışmalarının daha etkin planlanması amaçlanıyor.

Akıllı sayaçların yaygınlaşmasıyla elektrik dağıtım şebekesindeki kesinti ve teknik kalite verilerinin izlenmesi de kolaylaşacak. EPDK, dönüşüm sürecini takip edeceğini ve planlamanın gerisinde kalan dağıtım şirketleri için gerekli tedbirlerin alınacağını bildirdi.

ELEKTRİK TÜKETİMİ CEP TELEFONUNDAN TAKİP EDİLEBİLECEK

Akıllı sayaç dönüşümüne eş zamanlı olarak MASS kullanıcı mobil uygulamasının test sürümü de hizmete sunuldu. Uygulama aracılığıyla elektrik abonelerinin tüketim ve üretim verilerine, kesinti kayıtlarına, tazminat bilgilerine ve planlı kesinti bildirimlerine erişebilmesi amaçlanıyor.

Uygulamanın bu özellikleriyle abonelerin elektrik kullanımı ve dağıtım hizmetlerine ilişkin bilgilere daha kolay ulaşması hedefleniyor. Uygulamanın test sürümünün açıldığı açıklanırken, tüm kullanıcılar için genel erişime ilişkin ayrıntılı takvim paylaşılmadı.

AKILLI SAYAÇ DÖNÜŞÜMÜNÜN AMACI NE?

MASS ile elektrik dağıtımında dijitalleşmenin artırılması, arıza tahminlerinin geliştirilmesi ve risk odaklı bakım çalışmalarının desteklenmesi hedefleniyor. Sistem aynı zamanda kayıp ve kaçakla mücadele ile afetlere karşı şebeke dayanıklılığının artırılmasına katkı sağlayabilecek.

EPDK'nin açıklamasına göre akıllı sayaçların yaygınlaştırılmasında mümkün olan en düşük maliyetle en fazla sayacın dönüştürülmesi temel prensip olarak benimseniyor.