Uzaylı taklidi yapan gencin, yaşlı teyzelere sorduğu soru kahkahaya boğdu! "Yavrum Allah sana yardım etsin"

12 Kasım 2024 15:12 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 15:38

TikTok'ta paylaşılan video izleyenleri kahkahaya boğdu. Yaşlı teyzelere uzaylı taklidi yapan genç "Uzay istasyonuna nasıl gidebilirim?" diye sordu. Teyzelerin verdiği yanıt herkesi güldürdü.

TikTok'ta paylaşım yapan gencin videosu izleyenleri güldürdü. Uzaylı numarası yapan motosikletli genç, yolda gördüğü yaşlı kadınlara öyle bir soru sordu ki kendisi bile gülmemek için zor durdu. O anlar sosyal medyada gündeme oturdu.

"UZAY İSTASYONUNA NASIL GİDEBİLİRİM?"

"Uzay istasyonuna nasıl gidebilirim? Ben dünyalı değilim. Kendi gezegenime gitmeliyim" diye sorunca yaşlı kadınlar şoke oldu. Önce soruyu yanlış anladıklarını düşünen kadınların şaşkınlığı yüzünden okundu. Gencin psikolojik sıkıntıları olduğunu düşünen kadın "Uzay istasyonu ne demek ya? Sen normal misin oğlum, Allah sana yardım etsin yavrum. Allah'a dua et. Allah'tan yardım iste. Biz bilmiyoruz, git başka birine sor" dedi.

GENÇ ADAM GÜLME KRİZİNE GİRDİ

Yaşlı teyzelerin genç adama verdiği yanıtlar izleyenleri kahkahaya boğdu. Genç ise kadınlardan uzaklaştıktan sonra gülme krizine girdi.