Uzman çavuş boşanmak isteyen eşini çocuğunun yanında öldürdü

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

05 Ekim 2024 18:30 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 18:40

Diyarbakır'da bir kadın cinayeti yaşandı. Uzman çavuş, boşanmak isteyen eşini, oğlunun gözü önünde öldürdü. Kayınvelidesi ve baldızının da şahit olduğu olayda cinayet sonrası intihar etti.

Diyarbakır, Sur ilçesinde Melik Ahmet Caddesi'ndeki Turgut Özal Yer Altı Çarşısı önünde kadın cinayeti işlendi. 29 yaşındaki Uzman çavuş Muhammed Recai Işık, tartıştığı eşi 29 yaşındaki Bedriye Işık'ı oğlunun gözü önünde vurdu. Dehşet anlarına kayınvalidesi ve baldızı da şahitlik etti. Genç kadın olay yerinde yaşamını yitirdi. Kocası da ardından intihar etti.

İkisinin de cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.