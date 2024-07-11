Uzman isim Afyonkarahisar depremi öncesinde o fay konusunda uyarmıştı! Bir dal kadar ipince

11 Temmuz 2024 10:45 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 10:55

Japon deprem uzmanı Yoshiro Moriwaki, Afyonkarahisar'da yaşanan depremler sonrası tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu. Moriwaki, Ege bölgesinden geçen fay hattına dikkat çekti. Ünlü deprem uzmanı fay hattının Ege bölgesindeki tüm şehirlerden geçtiğini ve yüzeye yakın olduğunun altını çizdi.

AFYONKARAHİSAR DEPREMİ SONRASI EGE FAY HATTI DİKKAT ÇEKTİ!

Ege'de hem ege fay hattı hem de Kuzey fay hattının birleştiği bir çok nokta var. Yumuşak zeminin üzerinde olan Ege Fay hattı hakkında Moriwaki, "Ağaç dalı kadar incecik bir fay hattır. Bu fay hattı çok hızlı kırılmalar yaşar. Enerji depolaması yapmaz. Ancak kırılmalar yüzeye yakın olduğundan ufak bir sarsılmada şiddet herkes tarafından hissedilir. Bu yüzden Afyonkarahisar'daki depremler vatandaşlar tarafından hissedilmesinin nedeni yüzeye çok yakın olmasından kaynaklıdır" dedi.

Moriwaki, depremlerin sıklığına dikkat çekerek Türkiye'de büyük deprem beklentilerin olduğunu bununda önce Bursa akabinde İstanbul Tunceli, Elazığ ve Bingöl'de yaşanacağını belirtti.

DEPREMLER DEVAM EDECEK!

Marmara ve Ege fay hatlarının geçtiği zeminlerin yumuşak olmasından kaynaklı Moriwaki, 5 şiddetinde bile yıkımların yaşanacağının altını çizdi. Japon deprem uzmanı Afyonkarahisar'da ardı sıra depremlerin yaşanmasını ise şu sözlerle yorumladı:

"Korkulacak depremler değil. Ancak yüzeye yakın yaşandı. Ege'de en yüksek deprem şiddeti 6'yi bulur. 6 şiddetli depremler ise İzmir ve çevresinde yaşanma olasılığı oldukça yüksektir. Ancak fay hattının geçtiği yerlerde sık sık artçılar yaşanacak. Tıpkı Kahramanmaraş depremi sonrası gibi bölgede 2 yıl boyunca artçılar yaşandığı gibi yıllardır Ege fay hattında da artçılar meydana geliyor."