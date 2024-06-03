Uzman isim ‘canlı bomba’ diyerek İstanbul’u uyardı: Deniz kumu kullanıldı!

03 Haziran 2024 19:11 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 19:13

Şehir plancısı Ali Kemal Şahinsoy, TGRT Haber’de Mehmet Aydın’ın sorularını yanıtladı. Şehir Plancısı Ali Kemal Şahinsoy İstanbul'da çok sayıda "yorgun bina" olduğunu ve bu binaların can güvenliği açısından risk oluşturduğunu vurguladı.

CANLI BOMBA BENZETMESİYLE UYARDI

“İstanbul’da çok sayıda yorgun bina var” diyen uzman isim, “En ufak şekilde bir şey olduğu zaman çökmesini ve yıkılmasını bekliyoruz gerçekten. Bundan 20-30 yıl önce yapılan yapılar yapı-denetim kanunu olmadan yapılan yapılar. Bunların hemen hemen hepsinde deniz kumu kullanılmış, tuzlu su kullanılmış, beton kalitesi çok düşük ve düze demirler kullanılmış. Canlı bomba gibi bizi bekleyen birçok yapı var” diye konuştu.

Şahinsoy, 1999 öncesi yapılan binaların önemli bir kısmında deniz kumu ve tuzlu su kullanılmış olabileceğini ve bu durumun beton kalitesini düşürdüğünü belirtti. Ayrıca, bu binalarda kullanılan düz demirlerin de yeterince sağlam olmadığını dile getirdi. Şahinsoy, 1999 öncesi yapılan binaların hepsine riskli gözle baktıklarını belirtti. “Bunların ne kadar çökecek diye bakarsak tek tek çalışma yapılması lazım” diyen Şahinsoy, “Tahminlerimiz 5-10 bin arası binanın en küçük depremde bile yıkılması bekleniyor.” şeklinde konuştu.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNÜNDEKİ ENGELLER NE?

Kentsel dönüşümle ilgili de konuşan Şehir plancısı Ali Kemal Şahinsoy, “Kentsel dönüşümün 3 önemli saç ayağı var. Merkezi hükümet, yerel yönetim ve vatandaş ile müteahhit. Merkezi hükümetin yapması gereken finansmana ulaşım yok. Bunu kolaylaştırması lazım. Her daireye 1,5 milyon verilmesi kredi notu sorgulamaksızın verilmesi büyük bir avantaj. Yerel yönetime geldiğimiz zaman imar planlarında belli düzenlemeler yapması lazım. Parseller birleşerek otopark sorunun da çözümüyle yüzde 20 imar artışıyla dönüşümün olmaması gibi bir durum yok. İstanbul’da yarısı bizden kampanyasını kullanarak, dönüşemeyecek bir yer yok. Yeter ki insanlara ve müteahhitlere doğru anlatalım.” ifadelerin kullandı.

YETKİLİLERDEN ÖNLEM TALEBİ

Şahinsoy ve diğer uzmanlar, yetkililerden bu konuda önlem alınmasını ve riskli binaların detaylı bir şekilde incelenmesi gerektiğini önemine işaret etti.