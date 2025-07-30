Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Rusya'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu, derinliğinin ise 20 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI!

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından tsunami uyarısı yapıldı. Rusya ve Japonya kıyılarına ilk tsunami dalgaları ulaştı.

Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"7'NİN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okan Tüysüz, "Kamçatka yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem Pasifik Ateş Çemberi üzerinde. Bu kuşak, dünyadaki en büyük deprem ve tsunamileri üretmiştir. Artçıları 7'nin üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

"HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASININ 11 BİN MİSLİ"

2011'de Japonya'da meydana gelen 9,1'lik depremden bu yana dünyadaki en büyük deprem özelliğini taşıyan sarsıntının ürettiği enerjiye ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Tüysüz, Rusya'daki son depremin enerjisinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 11 bin misli olduğunu belirtti.

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının çıkardığı enerjiye eşdeğer olduğu açıklanmıştı.