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 | Onur Kaya

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

Rusya'da meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki deprem, Pasifik kıyısındaki ülkeleri alarma geçirdi. Tsunami uyarısı yapılan bölgede dalgalar Rusya ve Japonya kıyılarına ulaştı. Deprem anına ilişkin görüntüler sarsıntının büyüklüğünü gözler önüne sererken, depremin boyutuyla ilgili uzman isimden çarpıcı bir yorum geldi. Rusya'daki depremi ABD'nin İkinci Dünya Savaşı sırasında Japonya'nın Hiroşima kentine attığı atom bombasıyla kıyaslayan Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, "Depremin enerjisi Hiroşima'ya atılan bombanın 11 bin misli" ifadesini kullandı.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
30.07.2025
saat ikonu 06:35
|
GÜNCELLEME:
30.07.2025
saat ikonu 06:39

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), 'nın doğusunda Kamçatka Yarımadası'nda 8,8 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurdu. Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 119 kilometre güneydoğusu olduğu, derinliğinin ise 20 kilometre olarak ölçüldüğü belirtildi.

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

TSUNAMİ UYARISI!

Bölgede 6,9 ve 6,3 büyüklüklerinde artçıların da kayda geçtiği depremin ardından uyarısı yapıldı. Rusya ve kıyılarına ilk tsunami dalgaları ulaştı.

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde
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Jeoloji Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Okan Tüysüz, depreme ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

"7'NİN ÜZERİNDE ARTÇI DEPREMLER OLABİLİR"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Okan Tüysüz, "Kamçatka yarımadası açıklarında meydana gelen 8,8 büyüklüğündeki Pasifik Ateş Çemberi üzerinde. Bu kuşak, dünyadaki en büyük deprem ve tsunamileri üretmiştir. Artçıları 7'nin üzerine çıkabilir." ifadelerini kullandı.

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

"HİROŞİMA'YA ATILAN ATOM BOMBASININ 11 BİN MİSLİ"

2011'de Japonya'da meydana gelen 9,1'lik depremden bu yana dünyadaki en büyük deprem özelliğini taşıyan sarsıntının ürettiği enerjiye ilişkin de açıklama yapan Prof. Dr. Tüysüz, Rusya'daki son depremin enerjisinin Hiroşima'ya atılan atom bombasının 11 bin misli olduğunu belirtti.

Uzman isim Rusya'daki 8,8'lik depremin boyutunu böyle anlattı: 11 bin atom bombası gücünde

6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezi meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin açığa çıkardığı enerjinin 500 atom bombasının çıkardığı enerjiye eşdeğer olduğu açıklanmıştı.

ETİKETLER
#japonya
#tsunami
#Deprem
#Rusya
#Kamçatka Yarımadası
#Pasifik Ateş Çemberi
#Gündem
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