Uzman isim 'yağışlı bir dönem olacak" dedi, o bölgeleri uyardı! Sağanak geliyor

03 Eylül 2024 16:28 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 16:38

Meteoroloji 3 Eylül 2024 hava durumu raporu yayınlandı! İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı: Sıcaklık artıyor ama yine yağacak

Meteoroloji 3 Eylül 2024 hava durumu raporu yayınlandı! İstanbul dahil birçok il için kritik uyarı: Sıcaklık artıyor ama yine yağacak

Yaz aylarında mevsim normallerinin üzerinde seyreden hava sıcaklıkları eylül ayının gelmesiyle düşüş gösterdi. Sonbaharın etkisini yaşarken birçok bölgede sağanak yağış etkili oluyor.

Akşam saatlerinde mevsim normallerinin altına düşen hava sıcaklıklarını uzman isim Murat Acar, değerlendirdi.

"YER YER KUVVETLİ SAĞANAK BEKLENİYOR"

Yurdun iç kesimlerinde gece saatlerinde sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düşebileceğini belirten Acar, “Son değerlendirmelere göre önümüzdeki bir haftalık periyotta yurdumuz genelinde sıcaklıklar, mevsim normalleri civarında seyredecek. Hatta iç kesimlerde gece saatlerinde sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşebilir. Önümüzdeki beş gün boyunca Rize'den başlayıp Trabzon, Ordu, Giresun, Samsun, kıyı kesiminde yağışlar bekliyoruz. Bu yağışlar gök gürültülü sağanak yağış şeklinde ve yer yer kuvvetli olacak” ifadelerini kullandı.

"YAĞIŞLI BİR DÖNEM OLACAK"

Eylül ayının ilk haftasında Marmara hariç Batı kesimlerde yağışlı bir dönem beklediklerini ifade eden Acar, Beş gün boyunca Karadeniz'de yağış var. Karadeniz’de gök gürültülü sağanak yağış bekliyoruz. Gök gürültü sağanak yağış, kuvvetli bir hadise olarak kabul edilmelidir.

Ani su baskını, yıldırım, şimşek, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtınaya karşı vatandaşlarımızın dikkatli olması gerekir. Ayrıca bu yağışlar dört beş gün boyunca süreceği için özellikle ikinci ve üçüncü günden sonra bölgede heyelan tehlikesinin bulunduğunu da dikkatlerden kaçırmamak lazım. Bunun için vatandaşlarımızı uyarmak istiyorum” dedi.