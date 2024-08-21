Uzman isimden beklenen İstanbul depremi açıklaması! Tüm ezberleri bozdu: "7'nin üzerinde depremler olacak ama..."

21 Ağustos 2024 11:01 - Güncelleme : 21 Ağustos 2024 11:18

Türkiye'de peş peşe yaşanan depremlerin ardından açıklamalar gelmeye devam ediyor. Büyük Marmara depremi ve Çukurova bölgesi başta olmak üzere önemli değerlendirmelerde bulunan Jeoloji Yüksek Mühendisi Beytullah Saraç, deprem riski olan bölgeyi açıkladı.

İstanbul'da yaşanacak depreme değinen Saraç, yıllar önce olan depremlerin 7 büyüklüğündeki depremi ertelediğini söyleyerek vatandaşları rahatlattı.

İstanbul'da olası bir depremin en fazla 6.5 büyüklüğünde olabileceğini söyleyen uzman isim, Çukurova bölgesini de uyardı

"BU BÖLGEDE STRES YÜKLENDİ, DEPREM DAHA ERKEN GERÇEKLEŞEBİLİR"

6 Şubat depremlerinin çevre iller ve bölgedeki hareketini de değerlendiren Saraç, 6 Şubat'ta gerçekleşen depremlerin levha hareketi nedeniyle bölgeye ekstra stres yüklediğini, Adana, Mersin ve Osmaniye çevresindeki fay hatlarının gelecekte deprem üreteceği tarihten daha erken bir şekilde deprem üretme ihtimalinin ortaya çıktığını söyledi.

"DEPREM İSTANBUL'U YERLE BİR ETMEYECEK"

İstanbul'daki deprem riskini değerlendiren Saraç, "1894, 1912 ve 1999 depremlerinin son dönemdeki bölgedeki riskin geçtiğini ve bu depremler ile bir sonraki periyoda ertelendiğini, şu anda kalan kırılmayan parçanın yaklaşık 6.5 büyüklüğünde, Marmara'nın Kumburgaz çukurundaki bir fayda olduğunu düşünüyoruz. Şu anda bu yüzyılda İstanbul'u ilgilendirebilecek bir deprem 6.5 büyüklüğünde bir Kumburgaz Çukuru Fayı depremi. Basında çok fazla konuşulduğu üzere 7.5'lik, 7.2'lik, 7.6'lık deprem riskinin, bilimsel verilerin de gösterdiği üzere burada çok büyük bir depremin bu yüzyılda olmayacağını düşünüyorum. Tabi ki yine 7'nin üzerinde depremler olacak ama söylediğim gibi 1894, 1912 ve 1999 depremleri bu riski erteledi. Risk şimdilik geçmiş oldu. Elbette hasar verecek fakat İstanbul'u yerle bir etmeyecek bir depremin, 6.5'lik bir depremin orada olacağını düşünüyorum" dedi.

"6 ŞUBAT DEPREMLERİ BÖLGEYE EKSTRADAN STRES YÜKLEDİ"

6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerin, bölgede birçok kenti etkilediğini dikkat çeken Saraç, "Sivas'taki, Çorum'daki, Kayseri'deki, Elazığ ve daha kuzeydeki depremler 6 Şubat'ın bütün bölgedeki hareketini, etkisini göstermiş oldu. Çok büyük depremler üretmese de, aktif olan ve çalışan 6 Şubat'tan önce de depremler olan hem İskenderun Körfezi'ni hem de Çukurova'yı açan faylar da var. Bu faylarda da tek tek segment segment olarak düşünecek olursak büyüklüğü 6'yı bulabilecek veya biraz geçebilecek deprem riskleri mevcut. 6 Şubat depremleri levhanın hareketinden dolayı bu tarafa ekstradan stres yüklediği için Adana, Mersin, Osmaniye olarak düşündüğümüzde fay hatlarının gelecekteki olacağı tarihten daha önce deprem üreteceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.