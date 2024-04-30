Uzman isimden yılan uyarısı! Vatandaşlar şehirde tedirgin

30 Nisan 2024 14:29 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 14:29

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkmaya başlayan yılanlar vatandaşları ürkütüyor. Özellikle ilkbahar aylarında hem yılanların hem de insanların kırsal alanlardaki faaliyetlerinde ciddi bir artış yaşandığından insanların yılanlarla karşılaşma ihtimali son zamanlarda arttı. Daha çok sulak ve yeşillik alanlarda görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşları tedirgin etmeye başladı. Bazı yerlerde yerleşim yerlerinde görülmeye başlayan yılanlar, vatandaşların da zehirli olup olmadıklarını bilmemelerinden dolayı korkuya neden oluyor.

HASTANEYE KALDIRILMIŞTI

Elazığ’da özellikle son bir ayda oldukça fazla görülmeye başlayan yılanların sayılarında artış yaşanırken, geçtiğimiz gün ise Karakoçan ilçesi Okçular köyü Avdelan mezrasında bir kişi yılanın sokması nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

İLKBAHAR AYI DOĞUM AYI

Fırat Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Ana Bilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Akın Temizer, yaptığı açıklamada, "İklim değişikliğinden dolayı yılanların sayılarında bir artış yaşanıyor. Küresel ısınma ve ekolojik yapının değişmesinden dolayı yılan popülasyonunda yükselme oluyor. İlkbahar ayı doğum ayıdır. Çok tedirgin olacak bir durum yok. Özellikle köylerde ve tarlalarda çalışan insanların dikkat etmesi gerekiyor ve önlemleri alması gerekiyor" dedi.