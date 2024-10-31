Uzmanlardan İzmir için korkutan uyarı! '7 ve üzeri deprem olabilir!' İşte en riskli ilçeler

31 Ekim 2024 11:11 - Güncelleme : 31 Ekim 2024 11:47

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremin dördüncü yıldönümünün ardından uzmanlardan İzmir için dikkat çeken uyarılar geldi. 7 ve üzeri büyüklükte depremin beklendiğini belirten uzmanlar özellikle Alsancak, Karşıyaka, Göztepe, Hatay gibi bütün sahil şeridindeki binaların depreme dayanıklı olmadığını açıkladı.

İzmir​'de 30 Ekim 2020'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem felaketinde 117 kişi hayatını kaybetmiş 1034 kişi ise yaralanmıştı. Depremin dördüncü yıldönümünde uzmanlar İzmir'de 7 ve üzeri depremin beklendiğini belirtip dikkat çeken uyarılarda bulundu.

İZMİR HEM DÜNYA HEM TÜRKİYE GENELİNDE RİSKLİ BÖLGE

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası İzmir Şubesi İkinci Başkanı Reyhan Peştemalcı, İzmir'i bekleyen deprem riskiyle önemli açıklamalar yaptı. İzmir’in hem dünya hem Türkiye genelinde tarih boyunca riskli bir deprem bölgesi olduğunu söyleyen Peştemalcı, "Tarihsel olarak birçok deprem üreten faylar olmuş. Özellikle Karaburun depreminin yanı sıra Söke-Balat depremi, adı Söke-Balat diye geçse de 1955’te İzmir’de Ege Denizi’nde 6,8 büyüklüğünde meydana gelmiş ve oldukça yıkıcı olmuş. Güncel olarak da 13 adet diri fayımız bulunmakta" dedi.

EN RİSKLİSİ TUZLA FAYI

VOA Türkçe'de yer alan habere göre; İzmir merkezinden geçen dört fay olduğunu belirten Peştemalcı, "Bunlar İzmir fayı, Seferihisar fayı, Gülbahçe fayı ve Tuzla fayı. Özellikle Tuzla fayı 30 Ekim Samos depreminden sonra Prof. Dr. Hasan Sözbilir hocamızın ve ekibinin yapmış olduğu çalışmalarla daha çok irdelenmiş bir fay. Çünkü mevcut olarak en riskli fayımız Tuzla fayı olarak geçiyor" ifadelerini kullandı.

"İZMİR'DE 7 VE ÜZERİ BÜYÜKLÜKTE DEPREM OLABİLİR"

Kent merkezinin altından geçen Tuzla fayının 7 ve üzeri büyüklükte deprem üretme riski taşıdığını söyleyen Peştemalcı, 30 Ekim depreminde bu fayın da tetiklendiğinin tahmin edildiğini söyledi.

Peştemalcı, "Tuzla fayında şu anda yapılan çalışmalarda, sıcak su çıkışları ve sıcaklık artışları görülmüş durumda. Bu da ortalama 7,1, 7,2 büyüklüğünde bir deprem yaratacak bir fay için önemli bir veri. Bunun bir sonrası tektonik hareketliliğe girer. Tekrarlama periyodu ortalama 2000 yıl olarak hesaplanmış ki en son ürettiği deprem 128 yılında meydana gelmiş. Elbette bu fay sistematik bir fay olmadığı için 2000 yıllık süreç ortalama bir hesapla elde edilmiş. Bu değişebilecek olan bir aralık. Ancak 2000 yıllık süreç bizim için çok önemli bir veri" dedi.

İZMİR'İN RİSKLİ İLÇELERİNİ TEK TEK SAYDI

İzmir’de birçok ilçede zeminin özelliklerinin binaları depreme karşı dayanıksız hale getirdiğini örnek veren Peştemalcı, "Örneğin Alsancak, Karşıyaka, Göztepe, Hatay, bütün sahil şeridinden gittiğinizde görmüş olduğunuz bitişik nizam ve eski binaların hiçbiri depreme dayanıklı yapılar değil. Bunların özellikle temelden meydana gelen su girişleri binalara oldukça zarar vermekte" şeklinde konuştu.