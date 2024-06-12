Uzmanlardan kavurucu sıcak uyarısı: Mümkün olduğunca evde kalın!

12 Haziran 2024 13:36 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 13:49

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarıyla ilgili vatandaşlara önemli bir uyarı yaptı. Mevsim normallerinin 8 ile 12 derece üzerine çıkarak 40 dereceyi bulacak olan sıcaklıkların insan sağlığını tehdit edebileceğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları “evde kalmaları ve güneşe çıkmamaları” yönünde uyardı.

Büyükşehir Belediyesi’nin konuyla ilgili uyarısında, “Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan meteorolojik verilere göre 11 Haziran Salı gününden itibaren şehir genelinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 8 ile 12 C üstüne çıkılacağını tahmin ediliyor. Normalin üstünde seyreden sıcak hava koşulları nedeniyle yaşlılar, kronik rahatsızlıkları olanlar, hamileler ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşlarımızın saat 16.00’a kadar açık alanlarda bulunmamaları, mecbur kalınmadıkça dışarı çıkmamaları hususunda dikkatli ve tedbirli olmalarını önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

NORMALİN 8 İLA 12 DERECE ÜZERİNDE OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre sıcaklıklar salı gününden cuma gününe kadar normalin 8 ile 12 derece üzerinde, 35 ile 40 derece arasında seyredecek.