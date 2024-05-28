Uzmanlardan kurban seçimi uyarısı: Mutlaka danışın, pişman olmayın!

28 May 2024 09:11 - Güncelleme : 28 May 2024 09:26

Kurban Bayramı’nın yaklaşması ile birçok vatandaşı kurbanlık telaşı sardı. Vatandaşların bu telaş ortamında hata yapmaması için uzmanlardan uyarılar da gecikmiyor.

Kars, Ardahan, Iğdır Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ercan Ödül, vatandaşlardan kurbanlık hayvanlarını alırken dikkat etmeleri gereken hususların üzerinden geçti.

Hayvanları almadan önce veterinerlerden destek alınması gerektiğini belirten Ödül, kurbanın küpesinde bulunan numara ile yaşadığı sağlık problemi ve uygulanan aşı tedavisini ve alacağı hayvan hakkında bilgi edinmek için “Tarım Cebimde” uygulamasını indirmesi gerektiğini söyledi.

"ÇOK ÖNEMLİ BİR HUSUS..."

Kurbanda sağlıklı hayvan kesilmesinin oldukça önemli olduğunun altını çizen Ödül, "Büyükbaş hayvanlar için 2, küçükbaş hayvanlar içinde 1 yaşın üstünde ve hayvanın sağlıklı olması çok önemli bir husustur. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından “Tarım Cebimde” uygulaması ile vatandaşlarımız satın aldıkları kurbanlık hayvanlarının küpe numaraları sorgulayarak, aşılama, küpeleme durumlarını ve sağlık durumlarını ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirler” ifadelerini kullandı.

"MUAYENELER DİKKATLİ BİR ŞEKİLDE YAPILMALI"

Kurban seçiminde resmi ve serbest veteriner hekimlerden vatandaşların destek alması gerektiğini belirten Ödül, “Kurban Bayramı öncesinde vatandaşlarımızın resmi ve serbest veteriner hakimlerden faydalanması gerektiğini özellikle belirtelim. Sağlıklı bir Kurban Bayramı geçirmeyi istiyoruz. Bilindiği üzere kesim sonrasında görülen hastalıklarda olduğu için hem hayvan seçimi, hem kesim esnasında olanlar ve kesim sonrasında muayeneleri dikkatli bir şekilde yapılmalıdır. Zaten hayvanların sağlık durumları genel olarak bakıldığında belli oluyor. Hayvanlar canlı görünüşü, bakışları canlı oluşundan ve yine vücut sıcaklıkları normal olduğunda, topallık ve körlük durumu olmadığından hayvanların sağlık durumlarını görebiliyoruz. Ama ateşli burun ucu kurumuş, geviş getirmeyen, genel durumu zayıf, kilo vermiş hayvanların kurban olarak seçilmemesi özellikle önemlidir” dedi.