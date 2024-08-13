Uzmanlardan peş peşe korkutan deprem açıklaması! Binlerce yıllık faylar uyanıyor

13 Ağustos 2024 16:44 - Güncelleme : 13 Ağustos 2024 17:22

Dünya'nın iki numaralı Himalaya-Anadolu-Alp Deprem Kuşağı üzerinde yer almasından dolayı birçok bölgesinde diri fay hattı bulunan Türkiye, sallanmaya devam ediyor. Peş peşe yaşanan depremler vatandaşları tedirgin ederken bir deprem de komşuda yaşandı. Suriye'nin Hama kentinde dün akşam saatlerinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana gelirken, sabah saatlerinde de Sivas'ta 4.1'lik deprem oldu.

Yaşanan korkutan depremlerin ardından uzman isimlerden açıklamalar geldi.

"SURİYE'DE YAŞANAN DEPREM TÜRKİYE'DE YIKICI DEPREMLERE NEDEN OLABİLİR"

Suriye'de yaşanan depremin Türkiye'yi de etkileyeceğini söyleyen Dokuz Eylül Üniversitesi Genel Jeoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve AFAD Bilimsel Destek Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "6 Şubat 2023 Maraş-Antakya depremlerinde Narlı Fayı ile Doğu Anadolu fayı arasındaki bölümü kırılmıştı. Hama civarında meydana gelen deprem enerji transferinin güneye doğru ilerlediği şeklinde yorumlanabilir. Bu durumda, fayın güney kesimlerindeki İsrail-Ürdün-Lübnan-Suriye'den geçen fay segmentlerinde ortalama 1000 yıldır stres biriktiren faylar harekete geçebilir. Hama depremi, Türkiye'nin güneyindeki komşu ülkelerde fayları tetikleyip yıkıcı deprem üretmesine neden olabilir." ifadelerini kullandı.

"UYUYOR SANILAN FAY YA YARIN UYANIRSA"

Maden Teknolojisi ve Yer Bilimleri Uzmanı Serkan İçelli' ise Sivas depremini değerlendirdi. Sivas'ı günler önce uyaran İçelli, "Fay yok diye bildiğimiz, tespit edilmemiş ya da olduğunu bilip de ölü olarak adlandırdığımız faylar... Fayların deprem tehlike parametreleri veya ölü/diri/olası kırıkların tespiti; Jeodezik, jeofizik yöntemler ve jeolojik olarak saha gözlemleri, fay kazıları çoğaltılarak tespit edilmeye çalışılıyor. Buraya kadar gayet güzel. Fay olmayan yerde deprem aktivitelerini günümüzde sürekli yaşıyoruz. Aslında var ve gömülü.... Ya da görselde ben buradayım deyip de 2.600000 yıldır sessiz ! Ya yarın uyanırsa? İnşaat projelerini fay yok diye hazırladığımız yapılar ne kadar güvenli olabilir?" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE İÇİN ÇOK TEHLİKELİ DEĞİL"

Çukurova Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Sedat Türkmen ise Suriye depremini değerlendirdi. Türkmen, "Türkiye'ye yakın zamanlarda etkisini beklemiyoruz. Uzun vadede baktığımızda Doğu Anadolu Fayı yaklaşık 300 kilometre kırıldığı için Ölü Deniz Fay Zonu üzerinde sismik boşluk bulunan kesimlerde ileride bir deprem beklenebilir ama periyotları çok uzun. Bu deprem, Suriye'de uzunluğu çok olmayan bir fay segmenti üzerinde olduğundan bizim için çok tehlikeli değil." dedi.