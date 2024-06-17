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Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! O anlar kayıtlara geçti

Editör: Banu İriç / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:39

Trabzon'un gözde turistik mekanı Uzungöl'de Arap turistler arasında kavga çıktı. Birbirlerine tekme tokat saldıran kişileri çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Arap turistlerin Kurban Bayramı'nda Türkiye tatilinde tercihi Karadeniz Bölgesi oldu. 

Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.

Uzungöl'de Arap turistler brbirine girdi! O anlar kayıtlara geçti - 1. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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