Uzungöl'de Arap turistler birbirine girdi! O anlar kayıtlara geçti

17 Haziran 2024 23:25 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 23:39

Arap turistlerin Kurban Bayramı'nda Türkiye tatilinde tercihi Karadeniz Bölgesi oldu.

Trabzon'da bulunan şehrin en turistik bölgelerinden olan Uzungöl de Arap turistler tarafından ziyaretçi akınına uğradı. Ünlü turizm bölgesinde yaşanan kavga ise sosyal medyada gündem oldu.

Trabzon'un önemli turizm merkezlerinden olan Uzungöl'de yaşanan kavga sosyal medyada sıklıkla paylaşıldı. Görüntülerde bir grup Arap turist birbirleriyle kavga ederken civarda bulunan vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazla büyümeden sonlandı. Kavganın neden olduğu ise bilinmiyor.