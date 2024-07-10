Uzungöl'de halatı kopan insan sapanı ruhsatsız çıktı! Ölümle yüzleşti!
Trabzon'un turistik merkezlerinden Uzungöl'de insan sapanı olarak bilinen eğlence aletinin ruhsatsız olarak açıldığı ortaya çıktı. Çaykara Belediyesi işletmeye ceza kesildi.
Çaykara ilçesine bağlı Uzungöl'de turistlerin ilgi odağı olan insan sapanı işletmesi kullanıma kapatıldı.
HALATLARDAN BİRİ KOPTU ÖLÜMDEN DÖNDÜ
Yerli ve yabancı turistlerin ilgi gösterdiği Uzungöl'de, insan sapanını (İki direk arasında gerdirilen esnek halatlara bağlı şekilde yere sabitlenmiş kullanıcının, serbest bırakılarak hızla yukarı fırlamasını sağlayan düzenek) kullanan kadın, halatlardan birinin kopması üzerine bir süre asılı kaldı.
Kadının kontrolsüz şekilde yere düştüğü bu olaya ait görüntüler, sosyal medyada yer buldu.
RUHSATSIZ ÇIKTI
Çaykara Belediyesi, insan sapanını 9207 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına ilişkin yönetmeliğin 6. maddesine aykırı olduğu gerekçesiyle mühürleyerek kullanıma kapattı.
Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, AA muhabirine, sosyal medyada bir kişinin insan sapanında eğlenirken halatının koptuğunu gördüklerini, bunun üzerine hemen harekete geçtiklerini anlattı.
DİĞER EĞLENCE ARAÇLARI KONTROL EDİLİYOR
Vatandaşın sağlığının iyi olduğunu, yaralanmadığını öğrendiklerini belirten Tok, "Hemen sapanı mühürledik, kullanıma kapattık. Diğer eğlence araçlarımızın kontrolü devam etmekte. Belediye olarak ilçemize turistlerin güvenle gelip gitmeleri, burada sağlıklı zaman geçirmeleri için üzerimize düşen her şeyi yerine getiriyoruz." dedi.
Tok, Uzungöl'ün turizm potansiyeline işaret ederek, "Buraya yurt içinden ve yurt dışından binlerce turistimiz geliyor. Hepsi bizim misafirimiz ve onların buradan en iyi şekilde ayrılması için çabalıyoruz." ifadelerini kullandı.