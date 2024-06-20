Uzungöl’e Arap turist akını! Doluluk yüzde 70

20 Haziran 2024 09:27 - Güncelleme : 20 Haziran 2024 09:30

Yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası olan Uzungöl, Kurban Bayramı tatilinde yoğunluğa sahne oldu.

Trabzon'un Çaykara ilçesindeki Uzungöl, bayram tatili döneminde misafirlerini ağırladı.

Trabzon'a 99, ilçe merkezine ise 19 kilometre uzaklıktaki Uzungöl Mahallesi'ni ziyaret edenler, vadinin ortasında, yamaçlardan düşen kayaların Haldizen Deresi'nin önünü kapatmasıyla oluşan gölün etrafında yürüyüş yapma ve bisiklete binme imkanı buldu.

EN ÇOK ZİYARET EDİLEN MEKANLAR ARASINDA

Doğayla iç içe vakit geçiren ve çeşitli aktivitelere katılan turistler, seyir terasından da Uzungöl'ü kuş bakışı izledi.

Tabii güzelliklerinin yanı sıra pansiyonları, restoranları, alışveriş yerleri ve yöresel lezzetleriyle de öne çıkan Uzungöl, Kurban Bayramı'nda en çok ziyaret edilen mekanlar arasında bulunuyor.

YERLİ VE YABANCI TURİSTLERİN VAZGEÇİLMEZİ

Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, turizm sezonunun açılmasıyla Trabzon'da doğal güzelliğiyle ilgi gören Uzungöl'ün yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmezleri arasında yerini aldığını söyledi.

10 bin araç giriş yaptı

Kurban Bayramı boyunca şu ana kadar Uzungöl'e yaklaşık 10 bin aracın giriş yaptığını belirten Tok, otellerdeki doluluk oranının da yüzde 70'e ulaştığını aktardı.