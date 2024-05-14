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Vagon aldı başını gitti, liman kapılarını patlattı

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 May 2024 12:27 - Güncelleme : 14 May 2024 12:36

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde raylarda hiçbir bağlantısı olmadan boşa giderek Ceyport Limanının kapılarını parçalayan yük vagonu kameraya yansıdı.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı Vatan Mahallesi'nde bulunan tren raylarında meydana gelen olayda, henüz nereden geldiği belli olmayan boş bir yük vagonu, hiç bir bağlantısı olmadan ilerlerken kameralara yansıdı.

Kaçan vagon liman kapılarını patlattı: O anlar kamerada - Sakarya Son Dakika Haberleri - Bizim Sakarya Gazetesi

"BU KAZAYA SEBEBİYET"

Kaçan yük vagonu, bir süre ilerledikten sonra o sırada rayların kenarında park halinde bulunan bir otomobile çarptıktan sonra Ceyport Limanını kapılarını kırarak limana girdi. O anlar o sırada rayların hemen yanı başındaki yolda seyir halinde olan bir sürücünün cep telefonu kamerasına anbean yansıdı. O anları kayda alan sürücü ise, “Abi kim durduracak bunu kazaya sebebiyet ya” dedi.

Limanın kapısına çarpan boş yük vagonu limana girdikten sonra kameralar kapanırken, vagonun akıbeti ise bilinmezken limanın kapılarında hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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