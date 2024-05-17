Vahşet 16 yıl sonra ortaya çıktı: Kafası kesildikten sonra yakılıp toprağa gömüldü

17 May 2024 17:23 - Güncelleme : 17 May 2024 17:29

Gaziantep'te 16 yıldır kayıp olarak aranan Erdal Öztürk ile ilgili korkunç bir gerçek ortaya çıktı. Yıllar içinde Öztürk'ün izine rastlamayan ekipler, dosyayı 2023 yılında Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerine gönderdi.

Öztürk'ün kaybolmasından sonra harekete geçen ekipler, eski eşinden şüphelendi ve kadının akrabalarını takibe aldı. Polis, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; Öztürk'ün kayınbabası Hanifi Yılgın, kayınbiraderleri Orhan ve Mehmet Hanifi Yılgın ile bacanağı Resul Yılgın'ı gözaltına aldı.

KAN DONDURAN İFADE...

Yapılan çapraz sorgularda 4 zanlı Erdal Öztürk'ü öldürüp gömdüklerini itiraf etti. Cinayeti itiraf eden şüphelilerin Erdal Öztürk'ü parçalayarak lastikle yaktıkları ve gömdükleri ortaya çıktı. Olayla ilgili 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CESET PARÇALARI BULUNDU

Zanlıların ifadeleri doğrultusunda polis ekipleri Şehitkamil ilçesi Alpaslan Mahallesi'nde boş arazide 2 gün kazı yapıldı. Ekipler, iş makineleri ile yaptıkları kazıda yaklaşık 6 metre derinlikte yanmış lastik parçaları ile bir cesede ait kemikler buldu.

"EN AĞIR CEZAYI ALMALARINI İSTİYORUZ"

kardeşlerinin cinayete kurban gittiğini 16 yıl sonra öğrendiklerini söyleyen ağabey Coşkun Öztürk (44), "2008 yılında kardeşim Erdal Öztürk bir anda kayboldu. O tarihten bugüne kadar aradık ama sonuç alamadık. Yaklaşık bir hafta önce de emniyetin çalışmaları sonucu olayın cinayet olduğu ortaya çıkarıldı. Kardeşimi kayınbabası, 2 kayınbiraderleri ve bacanakları iş yerlerinde öldürdükten sonra gömmüşler. Hatta edindiğimiz bilgiye göre kafasına ateş etmişler, boğazını kesmişler, ellerini kesmişler ve yakarak cesedi gömmüşler. Aile olarak çok acılıyız, en ağır cezayı almalarını istiyoruz" ifadelerini kullandı.